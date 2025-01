藥明巨諾宣佈倍諾達®在中國被授予治療二線復發或難治性成人大B細胞淋巴瘤的突破性治療藥物認定

大B細胞淋巴瘤是一種極具侵襲性的非霍奇金淋巴瘤,是成人最常見的淋巴瘤亞型。LBCL是一種潛在可治癒的疾病,但仍有30-40%的患者治療後出現難治或復發[1]。一線治療失敗的LBCL 患者預後較差,傳統治療方案如高劑量化療後序貫自體造血干細胞移植(HDCT/ASCT)雖為標準治療,但約一半以上患者因高齡、合併症等各種原因不適合 ASCT,目前尚無標準治療,預後極差[2],仍存在顯著未被滿足的臨床需求,臨床上仍急需開發安全有效的治療r/r LBCL的新方法。

參考文獻

[1] Sehn LH, Salles G. Diffuse Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2021;384(9):842-858. doi:10.1056/NEJMra202761.

[2] Sehgal A, Hoda D, Riedell PA, et al. Lisocabtagene maraleucel as second-line therapy in adults with relapsed or refractory large B-cell lymphoma who were not intended for haematopoietic stem cell transplantation (PILOT): an open-label, phase 2 study. Lancet Oncol. 2022;23(8):1066-1077. doi:10.1016/S1470-2045(22)00339-4.

關於瑞基奧侖賽注射液(商品名:倍諾達®)

瑞基奧侖賽注射液(簡稱relma-cel,其腫瘤適應症的商品名:倍諾達®)是藥明巨諾在巨諾醫療(一家百時美施貴寶的公司)的CAR-T細胞工藝平台的基礎上,自主開發的一款靶向CD19的自體CAR-T細胞免疫治療產品。作為藥明巨諾的首款產品,瑞基奧侖賽注射液已被中國國家藥品監督管理局批准三項適應症,包括治療經過二線或以上系統性治療後成人患者的復發或難治性大B細胞淋巴瘤(r/r LBCL)、治療經過二線或以上系統性治療的成人難治性或24個月內復發的濾泡性淋巴瘤(r/r FL),以及治療經過包括布魯頓酪氨酸激酶抑制劑(BTKi)治療在內的二線以及系統性治療的成人復發或難治性套細胞淋巴瘤(r/r MCL),成為中國首個獲批為1類生物製品的CAR-T產品。倍諾達®是中國目前唯一一款同時獲得「重大新藥創製」專項、新藥上市申請優先審評資格及突破性治療藥物認定等三項殊榮的CAR-T細胞免疫治療產品。

關於JWCAR029-216研究(NCT06093841)

這是一項在中國進行的II期開放、單臂、多中心研究,旨在評價倍諾達®治療一線治療失敗後不適合自體干細胞移植的r/r LBCL成年受試者的有效性和安全性。這是首個在中國LBCL患者中評估此類創新療法的臨床研究。本研究將遵循中國的臨床實踐,並將真實反映其在中國患者人群中的療效和安全性。

目前本臨床研究正在進行,初步的臨床數據顯示了倍諾達®突出的療效和良好的安全性,最佳總緩解率高達84%。

關於藥明巨諾

藥明巨諾(股份代碼:2126)是一家獨立的、創新型的生物科技公司,專注於研發、生產及商業化細胞免疫治療產品,並致力於以創新為先導,成為細胞免疫治療引領者。創建於2016年,藥明巨諾已成功打造了國際領先的細胞免疫治療的綜合性產品開發平台,以及涵蓋血液腫瘤、實體腫瘤和自身免疫性疾病的細胞免疫治療產品管線。藥明巨諾致力於以突破性、高質量的細胞免疫治療產品給中國乃至全球患者帶來治癒的希望,引領中國細胞免疫治療產業的健康規範發展。欲瞭解更多詳情,請訪問:www.jwtherapeutics.com。

前瞻性聲明

本發佈所包含的前瞻性聲明是基於管理層現有的期望和信心,會存在一定的不確定性或風險從而導致實際結果在實質上與所描述的有所區別。顯著的風險和不確定性,可能包括了以下涉及的內容,以及在公司提交給香港交易所(HKEx)的報告中予以更為全面的描述。除非另有註明,公司提供截至發佈日期當日的信息,並且明確無義務更新相關事項及其所含內容或提供任何解釋。具體內容,詳見公司官網:www.jwtherapeutics.com/cn/forward-looking-statements/。

SOURCE 藥明巨諾