JW Therapeutics Raih Status Terapi Terobosan untuk Carteyva® di Tiongkok sebagai Metode Pengobatan Lini Pertama bagi Pasien Dewasa Limfoma Sel-B Berukuran Besar yang Mengalami Kekambuhan atau Sulit Disembuhkan

2. Sehgal A, Hoda D, Riedell PA, et al. Lisocabtagene maraleucel as second-line therapy in adults with relapsed or refractory large B-cell lymphoma who were not intended for haematopoietic stem cell transplantation (PILOT): an open-label, phase 2 study. Lancet Oncol. 2022;23(8):1066-1077. doi:10.1016/S1470-2045(22)00339-4.