Baunat Group 旗下 Valquère 亮麗登場：實驗室培育鑽石珠寶以及天然鑽石首飾一站式服務，提升奢華品味

Valquère 將歐洲工藝與創新科學相結合，打造出光芒四射的優雅珠寶，讓優質鑽飾不再是遙不可及。「天然鑽石和實驗室培育鑽石各具獨特優勢。」Baunat 集團行政總裁 Stefaan Mouradian 說。 「天然鑽石歷史悠久，且具有長遠的投資價值，而實驗室培育鑽石則以更相宜的價格帶來超凡的閃爍度和品質，兩者在光芒、美感和質感方面都沒有區別。鑽石就是鑽石，最終選擇全取決於個人喜好。」

超卓的比利時工藝

Valquère 的精髓，在於對比利時工藝的執著，它將科學與藝術相結合，打造出個性洋溢的珠寶鑽飾。由一絲不苟的鑲嵌、完美無瑕的金工，以至對精巧的堅定不渝，每項細節均體現出真正的奢華。此外，品牌標語 "Statement Made" ，突出了品牌的美學：以大卡數花式切工形狀及彩鑽為特色的獨特設計。Valquère 系列中的大多數成品，價格在 1萬港元到 3萬港元之間，部分設計則逾 8萬港元。

嚴選優質物料

Valquère 嚴選優質用料，獨家採用在切工、顏色和凈度方面均表現出色的鑽石。品牌又跟優先考慮可再生能源的實驗室合作，鑽石則經直接採購，並確保每顆均由我們的專家以人手精心挑選，非凡光芒的背後是我們對完美的追求。品牌又使用回收的 18K 金及 950 鉑金，進一步增強了珠寶的可持續性，令美感經久不衰。佩戴 Valquère 鑽飾無疑是對精巧與個性的大膽詮釋。

體驗獨一無二

Valquère 致力提供獨特及個人化的體驗，包括全天候客服支援，另外客人更可選擇基於現有設計作出改變，甚至創造獨一無二訂製款式。 「我們的鑽石珠寶顧問團隊精通 20 多種語言，確保能夠以對方首選的語言為全球客戶提供服務。」Mouradian 先生說。「VALQUÈRE 接受包括加密貨幣在內的七種貨幣支付方式，足見我們抱負遠大。」

關於Baunat

Baunat Group 於 2008 年在安特衛普創立，以"Smart Luxury 睿智奢華"為理念，圍繞三大核心支柱營運。BAUNAT 品牌的鑽飾均選用採購方式合符道德的100%全天然鑽石，重視鑽石的悠久傳統和投資價值。相比之下，Valquère品牌以更親民的價格提供預算內最佳的閃爍度及鑽石品質。兩大品牌都致力於提供可持續的優質珠寶，並利用科技以提升客戶服務。他們的「數位原生垂直整合品牌」策略，讓顧客可以尊享在安特衛普製作的個性化訂製珠寶服務，直接通過網絡旗艦店及品牌旗下的12家全球體驗店進行銷售，消除中間商的角色更有助提升效率及客戶體驗。秉持"Diamond Expertise"的企業宗旨，Baunat Group為每位客戶提供量身定製的雋永設計，帶來個人化的獨特非凡體驗。

SOURCE BAUNAT Group