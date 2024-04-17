普渡機器人隆重推出全新BellaBot Pro，專為餐飲與零售領域打造，融合創新人工智能、安全特性及營銷功能

普渡機器人創辦人兼首席執行官張濤先生表示：「當前，我們正處於經濟自動化和機器人技術的關鍵時刻。普渡機器人致力於開發能夠提升人類工作效率和生活質量的機器人技術，我們的產品已經在全球範圍內得到了廣泛應用。」張先生進一步指出：「BellaBot Pro在人工智能和市場營銷領域的創新能力，標誌著普渡乃至整個機器人行業的一大飛躍。我們基於來自全球客戶的寶貴反饋，不斷創新，以推出這款最新機型。」

BellaBot Pro作為普渡智慧服務機器人家族的最新成員，展現了多項推動行業發展的加強功能：

作為普渡智慧服務機器人陣容的最新成員，BellaBot Pro具有多項推進機器人行業發展的增強功能，包括：

深化的市場營銷潛力：機器人身上新增的18.5英寸廣告屏幕，將BellaBot Pro變身為一個移動式促銷平台，為企業帶來更高的廣告轉化效率。透過個性化的設置選項，如動感表情、豐富多樣的多媒體廣告、多語言選擇和可變外觀，企業能夠創建專屬的市場營銷策略，為消費者打造難忘的互動體驗。

先進的PUDU VSLAM+技術：BellaBot Pro採用激光與視覺融合的技術，簡化了部署過程，能夠適應多種環境條件，包括高達30米的天花板和高達200,000平方米的廣闊空間，大幅減少75%的設置時間。

問候識別互動：BellaBot Pro裝備的前置攝像頭能夠迅速識別客戶的手勢，如揮手，並給予恰當的互動反應。

托盤檢測：透過魚眼攝像頭進行視覺監控，BellaBot Pro能夠察覺托盤狀態，當顧客完成取餐，即可自動啟動下一任務，簡化了送餐流程，提升了用餐體驗。

菜品識別：BellaBot Pro可識別托盤上的菜品並透過語音介紹，為顧客帶來更豐富的互動層次，同時保障訂單的準確性。這一功能是BellaBot Pro人工智能技術的核心應用之一，能夠精確捕捉菜品的視覺特徵。

托盤氛圍燈：新加入的托盤上方照明為顧客提供清晰的取餐信號，減少取餐錯誤，提升了餐廳的運營效率和用餐體驗。

全方位障礙物避讓：機器人配備全方位感知能力，利用多個攝像頭和激光雷達，實現前方全覆蓋，有效減少盲點，增進與顧客的自然互動。

地面投影燈：BellaBot Pro在接近交叉路口時，地面投影燈會提醒行人注意其接近，以增強安全性，降低意外風險。

欲了解更多信息，請訪問 https://www.pudurobotics.com/

關於普渡機器人

普渡機器人是全球服務機器人領域的領導品牌，致力於使用機器人技術，創造真正有用的機器人產品，提升人類生產和生活效率。秉承「發明家精神」，普渡機器人專注於服務機器人的研發、設計、生產和銷售工作，全球授權專利近千件，涵蓋多項核心技術。 自公司成立八年來，普渡機器人在全球建立了數百個服務網點，業務遍及60多個國家和地區。 普渡機器人產品已廣泛應用於餐飲、零售、飯店、醫療、娛樂體育、工業製造、教育等多個行業和場景，累計出貨量超過70,000台。普渡機器人的市場表現贏得了資本市場的高度關注和認可，至今已獲得包括美團、騰訊、紅杉資本、深圳投控、大灣區基金、普華資本、長盈精密等知名產業投資人和基金超過10億人民幣的投資。

SOURCE Pudu Robotics