Bellroy發佈馬年膠囊系列

14 1月, 2026, 07:40 CST
Bellroy下屬Cinch系列的輕便日常包袋及小袋採用限量版設計
澳大利亞墨爾本2026年1月14日 /美通社/ -- 為慶祝馬年，Bellroy為其Cinch系列發佈新款限量版產品，這些產品的顏色、輪廓以及隱藏信息均寓意著寧靜與放鬆。定制設計在注入現代性的同時，捕捉到了新年的象徵意義：深紅色代表吉祥的紅色，海泡石綠象徵著春天，每款設計都獨具匠心地融入了休息與蓄勢待發的隱藏信息。這些限量版產品現已在bellroy.com官網及部分精選零售商處發售。
產品：
- Cinch背包 —— 馬年限量版
- Cinch迷你郵差包 —— 馬年限量版
- Cinch口袋包 —— 馬年限量版
- Cinch小袋 —— 馬年限量版
- 新年馬兒掛飾
- 新年貓頭鷹掛飾
Bellroy還為購買馬年限量版Cinch背包或馬年限量版迷你郵差包的顧客，贈送新年馬兒掛飾和新年貓頭鷹掛飾（贈完即止）。馬兒掛飾由黏土塑形，並通過3D打印技術製作而成，其設計為兩匹相互依偎的馬坐在一個類似中國傳統結的菱形結上。Bellroy設計師Rowan Dinning表示：「在馬年系列設計中，我們不想傳達那種忙碌奔波的文化意象，比如那種陳詞濫調、歡騰跳躍的小馬形象。我們在設計這個膠囊系列時，更注重體現與家人的緊密聯繫以及社區歸屬感。」
馬年膠囊系列對馬年通常所代表的速度、雄心壯志和衝勁等意象進行了現代詮釋。Bellroy重新定義這一主題：先休整蓄力，再目標明確地前行。Bellroy業務拓展項目經理Fiona Fang說：「這個創意靈感來源於『Cinch』與中文詞彙『鬆弛』在發音上的相似性，『鬆弛』意為放鬆、悠閒或舒緩。Cinch系列的設計語言 —— 充滿趣味性的結構、柔軟輕盈的材質 —— 進一步強化了這種『悠閒』的感覺。」
Cinch背包 —— 馬年限量版
- 零售建議價(RRP)：125美元
Cinch迷你郵差包 —— 馬年限量版
- 零售建議價：79美元
Cinch口袋包 —— 馬年限量版
- 零售建議價：25美元
Cinch小袋 —— 馬年限量版
- 零售建議價：25美元
新年馬兒掛飾與新年貓頭鷹掛飾
- 每款零售建議價：35美元
- 購買符合條件的商品可以獲贈
現已在bellroy.com官網及部分精選零售商處發售。
產品圖片可以在此處查看。
蘋果獨家系列
除了在bellroy.com發售的系列外，Bellroy還與中國剪紙藝術家陳粉丸攜手合作，專為Apple（蘋果）打造馬年系列，該系列包含Laptop Caddy筆記本電腦包、旅行收納包和Cinch郵差包。每款限量版產品均採用由藝術家陳粉丸設計的專屬圖案內襯。
Cinch Laptop Caddy 14"筆記本電腦包 —— 特別版
- 零售建議價：79美元
旅行收納包 —— 特別版
- 零售建議價：59美元
Cinch郵差包 —— 特別版
- 零售建議價：99美元
現已在apple.com及部分指定門店發售。
產品圖片可以在此處查看。
Bellroy簡介
Bellroy是一家獲得B-Corp認證的澳大利亞企業，自2010年起便致力於為日常隨身用品帶來革命性的變革。這個癡迷於設計的品牌，通過採用可持續材料和精心細緻的工程設計，打造出能夠解決實際問題的錢包、包袋和科技配件。其產品行銷全球100多個國家，充分證明了企業在不犧牲品質或設計的前提下，也能成為一股向善的力量。
