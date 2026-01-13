Bellroy發佈馬年膠囊系列

Cinch背包 —— 馬年限量版

Cinch迷你郵差包 —— 馬年限量版

Cinch口袋包 —— 馬年限量版

Cinch小袋 —— 馬年限量版

新年馬兒掛飾

新年貓頭鷹掛飾

Bellroy還為購買馬年限量版Cinch背包或馬年限量版迷你郵差包的顧客，贈送新年馬兒掛飾和新年貓頭鷹掛飾（贈完即止）。馬兒掛飾由黏土塑形，並通過3D打印技術製作而成，其設計為兩匹相互依偎的馬坐在一個類似中國傳統結的菱形結上。Bellroy設計師Rowan Dinning表示：「在馬年系列設計中，我們不想傳達那種忙碌奔波的文化意象，比如那種陳詞濫調、歡騰跳躍的小馬形象。我們在設計這個膠囊系列時，更注重體現與家人的緊密聯繫以及社區歸屬感。」

馬年膠囊系列對馬年通常所代表的速度、雄心壯志和衝勁等意象進行了現代詮釋。Bellroy重新定義這一主題：先休整蓄力，再目標明確地前行。Bellroy業務拓展項目經理Fiona Fang說：「這個創意靈感來源於『Cinch』與中文詞彙『鬆弛』在發音上的相似性，『鬆弛』意為放鬆、悠閒或舒緩。Cinch系列的設計語言 —— 充滿趣味性的結構、柔軟輕盈的材質 —— 進一步強化了這種『悠閒』的感覺。」

Cinch背包 —— 馬年限量版

零售建議價(RRP)：125美元

Cinch迷你郵差包 —— 馬年限量版

零售建議價：79美元

Cinch口袋包 —— 馬年限量版

零售建議價：25美元

Cinch小袋 —— 馬年限量版

零售建議價：25美元

新年馬兒掛飾與新年貓頭鷹掛飾

每款零售建議價：35美元

購買符合條件的商品可以獲贈

現已在 bellroy.com 官網及部分精選零售商處發售。

產品圖片可以在此處查看。

蘋果獨家系列

除了在 bellroy.com 發售的系列外，Bellroy還與中國剪紙藝術家陳粉丸攜手合作，專為 Apple （蘋果）打造馬年系列，該系列包含Laptop Caddy筆記本電腦包、旅行收納包和Cinch郵差包。每款限量版產品均採用由藝術家陳粉丸設計的專屬圖案內襯。

Cinch Laptop Caddy 14"筆記本電腦包 —— 特別版

零售建議價：79美元

旅行收納包 —— 特別版

零售建議價：59美元

Cinch郵差包 —— 特別版

零售建議價：99美元

現已在 apple.com 及部分指定門店發售。

產品圖片可以在此處查看。

Bellroy簡介

Bellroy 是一家獲得B-Corp認證的澳大利亞企業，自2010年起便致力於為日常隨身用品帶來革命性的變革。這個癡迷於設計的品牌，通過採用可持續材料和精心細緻的工程設計，打造出能夠解決實際問題的錢包、包袋和科技配件。其產品行銷全球100多個國家，充分證明了企業在不犧牲品質或設計的前提下，也能成為一股向善的力量。

