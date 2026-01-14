벨로이, 병오년 맞이 캡슐 컬렉션 출시

벨로이 신치 컬렉션 경량 데일리 가방•파우치 한정판

멜버른, 호주 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 벨로이(Bellroy)가 병오년 말의 해를 맞이해 차분함과 휴식을 상징하는 색상과 실루엣, 그리고 숨겨진 메시지를 담은 새로운 신치(Cinch) 컬렉션 한정판 제품을 출시했다. 이 커스텀 디자인은 행운을 상징하는 진홍색, 봄을 연상시키는 바다거품 녹색, 그리고 각 스타일에 고유한 휴식과 준비를 의미하는 숨겨진 메시지와 함께 신년의 상징성을 현대적으로 재해석했다. 이 한정판 제품은 현재 벨로이 홈페이지(bellroy.com)와 일부 매장에서 판매 중이다.

벨로이는 또한 병오년 에디션 백팩 또는 미니 메신저 백 구매 고객에게 신년 말 참 장식과 신년 올빼미 참 장식을 증정한다(재고 소진 시까지). 점토로 성형하고 3D 프린팅으로 제작된 말 참 장식은 중국 전통 매듭을 연상시키는 다이아몬드형 매듭 위에서 서로 껴안고 앉아 있는 두 마리의 말을 형상화한 제품이다. 벨로이의 로완 디닝(Rowan Dinning) 디자이너는 "병오년 말의 해라고 해서 진부하게 분주한 말처럼 너무 일에만 매몰되는 문화를 강조하고 싶지 않았다"면서 "이 캡슐 컬렉션을 구성할 때 우리는 가족과의 유대감과 공동체 의식에 더 중점을 뒀다"라고 말했다.

이 캡슐 컬렉션은 속도, 야망, 추진력과 주로 연관되는 말의 해를 현대적으로 재해석했다. 먼저 휴식과 준비를 거친 후 목적을 가지고 움직이자는 취지다. 벨로이의 피오나 팡(Fiona Fang) BD 프로젝트 매니저는 "이 아이디어는 편안함, 여유로움, 느슨함을 뜻하는 중국어 '송치(松弛)'가 '신치(Cinch)'와 발음이 유사하다는 점에 착안했다"면서 "신치 컬렉션의 디자인 언어인 유희적 구조와 부드럽고 가벼운 소재는 이러한 '차분함'을 더욱 강조한다"라고 말했다.

신치 백팩 – 병오년 에디션

권장소비자가격 125달러

신치 미니 메신저 백 – 병오년 에디션

권장소비자가격 79달러

신치 포켓 – 병오년 에디션

권장소비자가격 25달러

신치 파우치 – 병오년 에디션

권장소비자가격 25 달러

신년 말 참 장식 및 신년 올빼미 참 장식

권장소비자가격 각각 35달러

지정 제품 구매 시 무료 증정품으로 제공

현재 벨로이 홈페이지(bellroy.com)와 일부 매장에서 판매 중이다. 제품 이미지는 여기에서 확인할 수 있다.

애플 전용 컬렉션

벨로이 홈페이지(bellroy.com)에서 구매 가능한 컬렉션 외에도, 벨로이는 중국 종이 예술가 천 펀완(Chen Fenwan)과 협업한 랩탑 캐디(Laptop Caddy), 트래블 오거나이저, 신치 메신저로 구성된 애플 전용 병오년 컬렉션을 선보인다. 각 한정판 제품에는 해당 아티스트가 디자인한 특별한 패턴의 안감이 포함되어 있다.

랩탑 캐디 14인치 – 스페셜 에디션

권장소비자가격 79달러

트래블 오거나이저 – 스페셜 에디션

권장소비자가격 59달러

신치 메신저 – 스페셜 에디션

권장소비자가격 99달러

지금 애플 홈페이지(apple.com)와 일부 매장에서 판매 중이다. 제품 이미지는 여기에서 확인할 수 있다.

벨로이 소개

벨로이(Bellroy)는 2010년부터 일상적인 휴대품을 혁신해 온 호주의 비콥(B-Corp) 인증 기업이다. 디자인에 천착해 온 벨로이는 지속 가능한 소재와 세심한 엔지니어링을 통해 실질적인 문제를 해결하는 지갑, 가방 및 테크 액세서리를 제작한다. 100여 개국에서 제품을 판매하고 있는 벨로이는 품질이나 디자인을 타협하지 않으면서도 기업이 선한 영향력을 발휘할 수 있음을 보여준다.

