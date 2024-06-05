何猷君出席BEYOND Expo 2024：我們的想像，正被科技點亮

北京2024年6月5日 /美通社/ -- 5月23日，星競威武集團董事長兼CEO何猷君應邀出席第四屆BEYOND國際科技創新博覽會（BEYOND Expo 2024），并在消費科技峰會現場進行發言，與行業領袖共同探討未來科技的發展及技術對遊戲和電子競技行業的深遠影響。

會上，何猷君圍繞科技推動數實融合、AI對遊戲和電子競技行業的衝擊、以及VR/AR等技術的應用等話題，與Nex Team聯合創始人兼首席執行官David Lee展開對話。何猷君表示：「我們欣喜地看到，人工智慧技術正為遊戲行業帶來了前所未有的可能性。在解放生產力的同時，科技給我們的想象插上了翅膀，也讓更多夢想照進現實。」

他還強調，「VR/AR等技術的成熟和落地，讓我們看到了電子競技和數字體育的另一種可能。未來，我們將能夠為用戶帶來前所未有的互動體驗，并推動行業邁向新的高度。」

作為亞洲最具影響力的科技盛會之一，BEYOND Expo不僅是科技創新的展示平台，更是國際創新交流的橋樑。

此次博覽會以「Embracing the Uncertainties 擁抱未知」為主題，於5月22日至25日在澳門威尼斯人「金光會展」隆重舉行，匯集了全球科技創新和國際組織的行業領袖，并吸引了近千家企業參與。此外，展會期間舉辦了多場重量級論壇和交流活動，為參觀者提供了豐富的互動和學習機會，進一步促進了科技與創新的跨界交流。

電競在重構年輕人的生活方式的同時，也在更廣闊的空間裡承擔著文化交流和推廣的身份。未來，星競威武集團將持續致力於科技創新，探索電競和數字體育的更多場景化應用，并與合作夥伴攜手推動全球範圍內的文化合作與交流。

關於星競威武集團

星競威武集團（NIP Group）是一家是以電子競技俱樂部業務為核心，電競賽事、數字體育人才經紀等多元化業務并行發展的全球性綜合數位體育集團。作為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一，星競威武集團旗下業務覆蓋中國、歐洲、南美和中東等國家和地區，擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas（簡稱NIP），并在武漢和深圳設有主場，在瑞典斯德哥爾摩，上海，巴西聖保羅和阿布扎比設有辦公室。

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