BGA全球報告為以影響力為導向的區塊鏈發展指明方向

阿聯酋迪拜2026年2月15日 /美通社/ -- 由Bybit創立、致力於利用區塊鏈推動社會影響的全球非營利性組織Blockchain for Good Alliance (BGA)今日隆重發佈其首份旗艦級影響力報告《The State of Blockchain for Good: A View from the Alliance》。該報告對區塊鏈技術在現實世界社會、經濟及公共部門場景中的應用進行了迄今為止最系統、最務實的評估之一。

繼去年11月於哥本哈根舉辦的「區塊鏈影響力論壇(Blockchain Impact Forum)」之後，本報告彙集了來自全球政策制定者、聯合國機構、行業領袖、技術建設者及生態夥伴的深度洞見，推動圍繞區塊鏈的討論從概念探索走向實際落地。報告基於論壇期間專家提出的關鍵議題，系統分析了區塊鏈已在哪些領域創造公共價值、當前應用推進受阻的原因，以及區塊鏈要成長為可信賴的數碼公共基礎設施仍需哪些關鍵變革。

在數碼信任、透明度與制度韌性日益承壓的時代背景下，報告並未將區塊鏈視為「靈丹妙藥」，而是將其定位為一種在負責任治理與明確目標指引下，可用於強化金融體系、氣候行動、數碼身份、援助分發、教育體系及包容性經濟發展的務實工具，為公共利益與可持續發展服務。

從試點走向公共基礎設施

基於國際駭客松、加速器專案、聯合資金計劃及政策對話的實踐經驗，報告指出區塊鏈行業正處於一個關鍵拐點。儘管大量區塊鏈解決方案在技術層面已具備成熟度並可投入部署，但真正的瓶頸已轉向制度準備度、資金協同機制及治理框架。報告呼籲政府、多邊機構與產業界加強協作，推動成功試點邁向可持續、可規模化的長期應用。

Helen Liu, founder of BGA and co-CEO of Bybit表示：「問題已不再是區塊鏈是否可以用於公共利益，而在於各類機構將如何選擇採用、治理並規模化區塊鏈以實現社會影響力。BGA正處於一個獨特位置，能夠持續召集全球性行動，協助引導這一進程。」

來自聯盟的視角

《The State of Blockchain for Good》報告體現了BGA以生態為核心的視角，系統整合了來自一線建設者與全球合作夥伴的實踐經驗，並重點呈現BGA圍繞四大核心支柱展開的工作——駭客松、孵化機制、聯合基金及BGAwards獎項，構建起一條從早期探索到制度化應用的協同創新路徑。

報告還展望了未來12至36個月區塊鏈行業的發展方向，並就政策設計、混合融資模式、系統互操作性及倫理與安全保障提出建議。同時，BGA也公佈了擴大全球基層參與、深化與各國政府及國際組織合作的規劃。

設定行業議程

隨著全球各國政府與公共機構加速推進數位化轉型，BGA表示，該報告不僅將作為重要參考，也將成為一項面向全球的行動號召。

Glenn Tan, Director of global affairs at BGA表示：「這份報告不僅是對區塊鏈推動全球影響力的肯定，更是一份邀請，呼籲整個行業以負責任的方式建設、跨界協作，確保區塊鏈的下一階段發展真正服務於人類、制度與公共利益。」

完整報告《The State of Blockchain for Good: A View from the Alliance》現已在Blockchain for Good Alliance官方網站發佈。

關於Blockchain for Good Alliance (BGA)

The Blockchain for Good Alliance (BGA)是一個由Bybit創立的全球非營利項目，致力於推進作為解決現實世界問題的工具的區塊鏈的發展。通過召集區塊鏈行業的領導者、創新者和組織，BGA力求推動創新、合作和行動，邁向實現一個更加可持續、更公平的世界。

