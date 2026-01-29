Blockchain for Good Alliance (BGA) 與FLock.io達成戰略合作，共同推進「區塊鏈與AI公益」事業

阿聯酋迪拜2026年1月27日 /美通社/ -- 由Bybit創立、致力於利用區塊鏈推動社會影響的全球非營利性組織Blockchain for Good Alliance (BGA)，與優先關注隱私問題的去中心化人工智慧(AI)領域先驅FLock.io，共同宣佈簽署合作協定，旨在探索關注去中心化AI、區塊鏈以及公益事業倡議的合作。這標誌著合作範疇從「區塊鏈公益」拓展至「區塊鏈與AI公益」。

FLock.io現已成為BGA網路內的戰略AI合作夥伴。該角色需要與BGA生態系統內的項目緊密合作，在相關領域提供諮詢和技術支持。雙方還將探索機會，以便將FLock.io的API平臺及其FOMO AI市場引入相關項目。

Blockchain for Good Alliance (BGA) and FLock.io Enter Strategic Partnership to Advance “Blockchain and AI for Good”

Jiahao Sun, Founder and CEO of FLock.io說：「此次合作反映了我們確保去中心化AI的開發能夠切實服務於現實世界影響的承諾。通過與BGA及其全球生態系統攜手合作，我們計劃為開發者和機構提供開放、保護隱私的AI解決方案，實現各方利益協調一致，並擴展針對負責任的AI技術的獲取途徑。」

此次合作將探尋與全球學術機構、研究組織及公共部門機構開展聯合項目的機遇。此類合作可能涵蓋舉辦AI、區塊鏈與公益交叉領域的聯合研討會、講座、網路研討會、試點項目或研究計劃。

雙方合作的首批聯合項目之一是計劃於2026年初開展的「區塊鏈與AI公益影響力德國巡迴活動」。這個非營利性、以教育為導向的全國高校項目旨在推動德國頂尖學術機構圍繞Web3與AI技術開展社會公益方面的創新。活動形式將包括校園交流會、導師指導與諮詢支持，最終由學生團隊開發具有社會影響力的Web3/AI項目。該項目還將舉辦由政界人士、創始人及教授共同參與的專題討論。入選團隊將有機會在2026年德國區塊鏈與AI周期間，向由行業領袖及合作夥伴組成的評審團展示其創新成果，優勝團隊將獲得獎項及後續發展支持。

Glenn Tan, Director of Global Affairs of BGA表示：「我們非常榮幸能夠與FLock.io建立合作夥伴關係，這表明我們打算推動區塊鏈賦能的AI項目，以促進全球積極變革。鑒於FLock.io專注于利用區塊鏈與聯邦學習技術，來讓AI變得更安全、更出色、更容易獲取，他們無疑是我們推進這一願景的關鍵合作夥伴。」

此外，FLock.io與BGA還計劃圍繞相關活動及社區項目展開合作，旨在吸引致力於「AI公益」與「區塊鏈公益」用例的開發人員、研究人員及行業利益相關方共同參與。

關於Blockchain for Good Alliance (BGA)

Blockchain for Good Alliance (BGA)是一個由Bybit創立的全球非營利項目，致力於推進作為解決現實世界問題的工具的區塊鏈的發展。通過召集區塊鏈行業的領導者、創新者和組織，BGA力求推動創新、合作和行動，邁向實現一個更加可持續、更公平的世界。

如需瞭解更多資訊，請訪問：

電郵：[email protected]
網址：www.chainforgood.org
Twitter：www.x.com/chainforgood
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/blockchainforgoodalliance/

關於FLock.io

FLock.io是一家以隱私保護為首要原則的AI領域先驅企業，專注於構建去中心化的AI模型與平臺。其採用利益協同的架構設計，使數據所有者、算力提供方和AI工程師能夠在不暴露原始數據的前提下安全協作，從而開啟保護隱私的大眾化AI的新紀元。

電郵：[email protected] 
網址：https://www.flock.io/ 
Twitter：https://x.com/flock_io
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/flock-io

