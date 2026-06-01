Bhaya Cruises推出一價全包式夏季促銷活動

Bhaya Soul上的煥活之旅

Bhaya Soul面向注重身心平衡與全面放松的旅客，近期入選《時代周刊》2026年「全球100個最佳旅行目的地」，現在推出夏季一價全包兩天一夜套餐。這款適合周末出行的套餐，將高標准的貼心服務濃縮為一場高效的過夜休憩之旅。Bhaya Soul的航程注重空間舒適感、全景海景，以及專為滋養身心設計的農場直供餐桌菜單，並配套晨間正念徒步與隱秘瀉湖導覽皮劃艇活動。

預訂這款專屬兩天康養度假套餐的旅客，可以享受以下超值季節禮遇：

免費升級至高一級套房 （價值200美元）

（價值200美元） 河內與下龍之間免費往返接送 （價值80美元）

（價值80美元） 船上50美元飲品消費額度

The Au Co上的文化傳承與可持續奢華

作為康養航線的互補，The Au Co夏季尊享套餐今夏再度回歸。The Au Co以獨特鋼殼設計和長期可持續旅遊承諾而著稱，為家庭、情侶及團體旅客提供高端下龍灣標志性地質奇觀探索之旅。

今年夏季，選擇登上The Au Co的旅客，將享受超長停留延期及多項專屬禮遇：

河內免費一夜酒店住宿 （價值80美元）

（價值80美元） 河內與下龍之間免費往返接送 （價值80美元）

（價值80美元） 船上50美元飲品消費額度

抓住夏季優勢

本夏季系列旨在幫助旅客在不犧牲奢華體驗的前提下，最大限度地提升度假投資回報。通過直接以這些季節性價格進行預訂，旅客可以鎖定全方位的一價全包權益——從入場費到船上活動，一應俱全。

無論選擇在Bhaya Soul上開啟一場身心煥變的康養之旅，還是登上The Au Co踏上一段精致的文化探險，越南國內外旅客都將獲得欣賞聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage)下龍灣的絕佳視角。

如需了解季節性房態、條款與細則，或鎖定您心儀的出航日期，請直接聯繫Bhaya Cruises國際預訂中心。

Bhaya Cruises簡介

Bhaya Cruises成立於2007年，是越南下龍灣豪華精品郵輪的先驅。該公司管理著一支多元化船隊，讓傳統越南美學與現代安全標准，及創新可持續的待客之道無縫融合。

電郵：[email protected]

電話：+84-(0)-933-446-542

網址：bhayacruises.com

SOURCE Bhaya Cruises