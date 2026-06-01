Bhaya Cruises推出一價全包式夏季促銷活動

新聞提供者Bhaya Cruises
02 6月, 2026, 00:40 CST
越南下龍2026年6月2日 /美通社/ -- 為迎合全球日益增長的沉浸式和生態奢華旅行需求，越南領先的郵輪運營商Bhaya Cruises正式發布備受期待的2026夏季系列。該系列旗下各高端品牌均推出量身定制的一價全包套餐，這些高價值計劃讓旅客能夠以前所未有的專屬禮遇和高靈活度，盡覽下龍灣與蘭哈灣的壯麗風光。
秉承其一貫的體驗式旅行理念，Bhaya Cruises今年的夏季產品分別針對康養旅行者和文化愛好者進行了精心設計。此次促銷涵蓋該運營商旗下兩艘主力船只：全新推出的主打康養的Bhaya Soul，以及奢華生態船只The Au Co。
Bhaya Soul上的煥活之旅
Bhaya Soul面向注重身心平衡與全面放松的旅客，近期入選《時代周刊》2026年「全球100個最佳旅行目的地」，現在推出夏季一價全包兩天一夜套餐。這款適合周末出行的套餐，將高標准的貼心服務濃縮為一場高效的過夜休憩之旅。Bhaya Soul的航程注重空間舒適感、全景海景，以及專為滋養身心設計的農場直供餐桌菜單，並配套晨間正念徒步與隱秘瀉湖導覽皮劃艇活動。
預訂這款專屬兩天康養度假套餐的旅客，可以享受以下超值季節禮遇：
- 免費升級至高一級套房（價值200美元）
- 河內與下龍之間免費往返接送（價值80美元）
- 船上50美元飲品消費額度
The Au Co上的文化傳承與可持續奢華
作為康養航線的互補，The Au Co夏季尊享套餐今夏再度回歸。The Au Co以獨特鋼殼設計和長期可持續旅遊承諾而著稱，為家庭、情侶及團體旅客提供高端下龍灣標志性地質奇觀探索之旅。
今年夏季，選擇登上The Au Co的旅客，將享受超長停留延期及多項專屬禮遇：
- 河內免費一夜酒店住宿（價值80美元）
- 河內與下龍之間免費往返接送（價值80美元）
- 船上50美元飲品消費額度
抓住夏季優勢
本夏季系列旨在幫助旅客在不犧牲奢華體驗的前提下，最大限度地提升度假投資回報。通過直接以這些季節性價格進行預訂，旅客可以鎖定全方位的一價全包權益——從入場費到船上活動，一應俱全。
無論選擇在Bhaya Soul上開啟一場身心煥變的康養之旅，還是登上The Au Co踏上一段精致的文化探險，越南國內外旅客都將獲得欣賞聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage)下龍灣的絕佳視角。
如需了解季節性房態、條款與細則，或鎖定您心儀的出航日期，請直接聯繫Bhaya Cruises國際預訂中心。
Bhaya Cruises簡介
Bhaya Cruises成立於2007年，是越南下龍灣豪華精品郵輪的先驅。該公司管理著一支多元化船隊，讓傳統越南美學與現代安全標准，及創新可持續的待客之道無縫融合。
電郵：[email protected]
電話：+84-(0)-933-446-542
網址：bhayacruises.com
SOURCE Bhaya Cruises
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