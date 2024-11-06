Biban 2024開幕首日簽署超過180億裡亞爾的協議

沙特阿拉伯利雅得2024年11月7日 /美通社/ -- 11月5日，沙特阿拉伯中小企業總局(Monsha'at)在沙特領先的初創企業和中小企業論壇Biban24開幕首日簽署了超過17項協議和諒解備忘錄，為沙特快速發展的中小企業(SME)部門轉型之路再添重要裡程碑。

活動首日吸引了來自全球的頂尖創業公司、金融科技企業和商業企業，共同達成一系列創新協議，共同推動區域和全球中小企業的發展。本屆Biban24論壇於11月5日至11月9日在利雅得前沿會展中心舉辦，是沙特規模最大的一次盛會。

Monsha'at與多家本地和國際機構簽署合作協議，包括與韓國中小企業和創業公司部簽署的諒解備忘錄，旨在提升中小企業的技術分類，特別關注金融科技領域的發展。

在活動中，Monsha'at還與幾家本地銀行簽署了融資合作協議，包括與利雅得銀行達成30億裡亞爾的融資協議、與拉吉哈銀行(Al-Rajhi Bank)達成29億裡亞爾的協議、與比拉德銀行(Bank Al-bilad)達成28.5億裡亞爾的協議以及與賈茲拉銀行(Bank Al-Jazira)達成10億裡亞爾的協議。這些融資項目將加強中小企業和創業者獲得資金支持的能力，從而推動這一國家經濟重要部門的增長。

此外，超過10,000個投資機會也在Invest Saudi平台、Furas平台及其他合作伙伴的支持下推出。

秉持「2030願景」，並持續致力於推動沙特及其他地區的創業發展，沙特高級居留中心為38位國際創業者授予了高級居留資格，突顯本屆論壇主題「全球機遇之地」(Global Destination for Opportunities)。

呼應這一主題，倫敦商學院也在沙特首次宣布啟動MENA創業競賽。

此次盛會聚焦推動沙特創業生態系統的成長與發展，為本地及國際創業者提供了一個展示創新方案、開創新機遇並推動轉型的平台。活動彰顯了近年來沙特及國際創業公司、企業家和創新者為強化全球中小企業生態系統所取得的重大進展，進一步確立了沙特在全球投資界的領導地位，得益於該國的優越監管環境、戰略地理位置以及多樣化的人才庫，吸引了越來越多來自全球的投資者。

SOURCE Biban24 Forum