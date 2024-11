Unterzeichnung von Verträgen im Wert von mehr als 18 Milliarden am Eröffnungstag der Biban 2024

RIYADH, Saudi-Arabien, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 5. November unterzeichnete die Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen des Königreichs Saudi-Arabien, Monsha'at, am Eröffnungstag von Biban24 – dem führenden Startup- und KMU-Forum des Königreichs – mehr als 17 Vereinbarungen und Absichtserklärungen und markierte damit einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Königreichs zur Umgestaltung seines sich rasch entwickelnden Sektors der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Der erste Tag der diesjährigen Ausgabe von Biban24, dem jährlichen Forum, hat führende Start-ups, Fintechs und Unternehmen aus der ganzen Welt zusammengebracht, um eine Reihe innovativer Vereinbarungen zu treffen, die den regionalen und globalen KMU-Bereich verbessern werden. Die Veranstaltung – die größte ihrer Art im Königreich – findet vom 5. November bis 9. November 2024 im Riyadh Front Exhibition & Conference Center statt.

Monsha'at hat mehrere lokale und internationale Vereinbarungen getroffen, darunter eine Absichtserklärung mit dem koreanischen Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die technische Klassifizierung von KMU zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf dem Fintech-Sektor liegt.

Auf der Veranstaltung unterzeichnete Monsha'at Kooperationsvereinbarungen mit mehreren lokalen Banken, darunter eine Vereinbarung mit der Riyadh Bank über ein Finanzierungsportfolio im Wert von 3 Mrd. SAR, eine Vereinbarung mit der Al-Rajhi Bank über 2,9 Mrd. SAR, der Bank Al-Bilad über 2,85 Mrd. SAR und der Bank Al-Jazira über 1 Mrd. SAR. Diese Finanzierungsportfolios zielen darauf ab, kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmer besser in die Lage zu versetzen, die notwendige finanzielle Unterstützung für ihre Projekte zu erhalten und so das Wachstum in diesem wichtigen Sektor der nationalen Wirtschaft zu fördern.

Darüber hinaus wurden in Zusammenarbeit mit der Plattform Invest Saudi, der Furas-Plattform und anderen Partnern mehr als 10.000 Investitionsmöglichkeiten vorgestellt.

Im Einklang mit der Vision 2030 und dem kontinuierlichen Engagement für die Förderung des Unternehmertums im Königreich und darüber hinaus hat das Premium Residency Center 38 Premium-Residenzen an internationale Unternehmer vergeben. Diese Ankündigungen unterstrichen das Thema der diesjährigen Veranstaltung: „Global Destination for Opportunities".

Passend zu diesem Thema hat die London Business School zum ersten Mal den MENA-Startup-Wettbewerb im Königreich ausgeschrieben.

Die Veranstaltung konzentrierte sich darauf, das Wachstum und die Entwicklung des saudischen Unternehmensökosystems für lokale und internationale Unternehmer voranzutreiben und den Teilnehmern eine Plattform zu bieten, um Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden, neue Möglichkeiten zu schaffen und den Wandel voranzutreiben.

Die Veranstaltung warf ein Schlaglicht auf die großen Fortschritte, die saudi-arabische und internationale Start-ups, Unternehmer und Innovatoren in den letzten Jahren gemacht haben, um das globale KMU-Ökosystem zu stärken, und unterstrich den wachsenden Status des Landes auf der globalen Bühne als führendes Investitionsziel, wobei eine wachsende Zahl von Investoren aus der ganzen Welt von den günstigen rechtlichen Rahmenbedingungen, der strategischen Lage und dem vielfältigen Talentpool des Königreichs angezogen wird.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2267129/monshaat_logo_Logo.jpg