BiyaPay戰略升級：構建融合型數字金融平臺，重塑全球資產管理與流動新體驗

新加坡 2025年11月17日 /美通社/ -- BiyaPay今日宣佈進行戰略升級，推出下一階段的戰略藍圖，致力於構建一個無縫連接傳統金融與數字資產生態的數字金融平臺。這一戰略升級的核心目標是讓用戶在合規、安全的環境中，更自由地實踐財富流動、投資與收益等權利，標誌着BiyaPay從單純的交易工具向綜合性金融服務平臺的深刻轉型。

BiyaPay ： Neobank 賽道在亞洲的領先案例

作爲Neobank賽道在亞洲的領先案例，BiyaPay通過數字化技術、創新服務與持續的合規佈局，爲全球用戶提供便捷、高效的金融服務。平臺不僅將傳統金融服務與數字資產交易結合，還通過智能投顧和跨資產整合，打破了傳統銀行的服務限制，滿足了全球用戶對靈活的金融服務的需求。

四大核心支柱：助力用戶財富增長

BiyaPay的戰略將圍繞四大核心支柱展開：

合規與安全： BiyaPay持續強化合規基礎，推動全球多國牌照的申請，爲國際擴展提供合規保障。





BiyaPay持續強化合規基礎，推動全球多國牌照的申請，爲國際擴展提供合規保障。 效率與普惠： 通過優化費用結構與交易速度，BiyaPay降低了跨境支付和資產交易的成本，普及全球市場機會。





通過優化費用結構與交易速度，BiyaPay降低了跨境支付和資產交易的成本，普及全球市場機會。 連接與整合： BiyaPay整合跨資產管理，提升用戶資金流動性，打造一體化的賬戶體系。





BiyaPay整合跨資產管理，提升用戶資金流動性，打造一體化的賬戶體系。 AI 技術驅動： BiyaPay將人工智能應用於產品優化與技術開發，提升用戶體驗與平臺安全性。

面向未來的技術基礎設施

BiyaPay計劃在2026年推出自有高性能區塊鏈，支持7x24鏈上美股代幣的現貨交易，推動全球資產互通，並進一步推出去中心化交易所（DEX）功能，實現資金流動與投資執行的無縫銜接。

「 雙月升級」 ：兌現戰略行動

BiyaPay的戰略實施已正式啓動。自今日起，平臺進入「雙月升級期」，將按計劃逐步推出多個新功能，以進一步提升安全性、普惠性和用戶連接性。近期的升級包括：

底層優化：

進一步強化機構認證（KYB）與機構級風控，完善交易與清算的可追溯性，並優化系統的高併發處理能力，確保平臺的穩定性和可靠性。





進一步強化機構認證（KYB）與機構級風控，完善交易與清算的可追溯性，並優化系統的高併發處理能力，確保平臺的穩定性和可靠性。 體驗升級：

推出Web端交易模塊，優化專業用戶的交易體驗，提升行情深度與K線交互，並改進下單路徑與資金劃轉流程。11月即將推出的美股碎股交易與定投功能，將進一步降低投資門檻，幫助更多用戶輕鬆接入全球市場。

這些更新將幫助BiyaPay拓展B端用戶及專業用戶，使賬戶管理更清晰、交易執行更可控，進一步鞏固平臺長期發展的基礎。

CEO Barton 談未來

「我們堅信，金融的未來在於開放、融合與自主。」BiyaPay CEO Barton表示，「我們的角色不僅僅是提供產品，更是作爲用戶可信賴的金融夥伴。通過持續的技術創新與合規建設，我們爲用戶提供一個低摩擦、高透明度的金融服務平臺，幫助他們自信地管理全球財富。」

關於 BiyaPay

BiyaPay是一家全球領先的金融科技平臺，持有美國、加拿大、新西蘭等多個國家的金融牌照，提供國際匯款、美港股交易、數字貨幣現貨合約等多資產交易服務，致力於爲用戶提供低摩擦、跨境的資產管理與配置服務。

