BiyaPay成立五週年，新西蘭FSP證券牌照獲批，其業務已遍佈全球！

全球多資產交易錢包BiyaPay成立於2019年，今年已經五歲了。

香港2024年6月11日 /美通社/ -- BiyaPay近日宣佈，已獲新西蘭FSP證券牌照，爲用戶提供更加安全和透明的金融服務，再一次完成了企業的升級。未來專業投資者用戶不僅可以在BiyaPay平臺交易數字貨幣資產，也能安全交易美股/港股。BiyaPay利用科技優勢推動了券商業務的發展，在單一平臺即可同時交易美股/港股和數字貨幣，爲投資者提供了顯著的便利性。

在這5年裏，BiyaPay經歷了蛻變、爆發、成功，在全球數字貨幣資產市場中展現出了穩健的發展態勢，引領企業的發展。回想這五年之路，有喜有憂，BiyaPay 之所以能夠在市場中保持領先地位，得益於其始終將用戶需求放在首位，並致力於提供卓越的服務。在這五週年之際，希望和用戶分享BiyaPay成長背後的故事，回顧過去，總結經驗，願在未來，繼續加大技術創新力度，拓展全球市場，爲用戶提供更安全、更便捷的金融服務體驗。相信過去的踏實耕耘不會被辜負，一起靜待新一縷曙光。

到今年，BiyaPay更是支持20餘種法定貨幣，200餘種數字貨幣的實時匯率查詢和兌換，以及支持美股、港股等投資產品的實時交易。截止到2023年12月，BiyaPay美股港股日交易量已突破1000萬美元，匯款總交易額已突破10億美元，，逐步發展成爲一個受全球用戶信賴的多資產交易平臺。

在全球投資市場的用戶已經形成一種共識——「在BiyaPay上，你可以直接在線實現數字貨幣與法幣的混合兌換，並且不限額度。」在過去五年的發展中，BiyaPay持續維護現有用戶關係，積極拓展新用戶羣體，並逐步獲得了全球市場的認可。

五年風雨，再創輝煌

從2019年的浪潮開始，BiyaPay已經從一個新興參與者成長爲行業的積極推動者。一面緊跟市場主流趨勢，一面橫向豐富基礎產品線，試圖將BiyaPay打造成一個全能型交易錢包。

投資者僅需要一個錢包，就能便捷地交易包括比特幣和以太坊等在內的虛擬資產，以及股票、期權、期貨、合約和ETF等產品；更有效集中地管理投資，統一、全面地評估不同資產的風險情況。未來，BiyaPay也有計劃在符合監管要求的前提下，給用戶提供更多元化的產品和服務。

2019年5月，BiyaPay正式進軍財富管理，推出全新理財功能。

2020年6月-7月，BiyaPay獲得美國 MSB 金融服務牌照和加拿大MSB金融服務牌照。

2022年9月，廣受投資者期待的美股/港股交易功能已正式上線。

2023年1月，成功取得美國證監會（SEC）旗下的RIA牌照！

2023年9月，BiyaPay數字貨幣現貨交易功能上線。

2023年11月，BiyaPay融資融券正式上線。

2024年3月，BiyaPay現貨槓桿交易正式上線。

2024年4月，BiyaPay的股票期權交易功能正式上線。

2024年5月，成功取得新西蘭FSP證券牌照！

2024年6月初，BiyaPay全球匯款功能再次升級！

BiyaPay 首席執行官 Barton Wang 表示，獲得新西蘭 FSP 證券牌照以及全球匯款功能的升級，對公司是一個重要的發展。他指出：「全球投資者對數字貨幣資產的需求持續擴大，我們很高興未來能繼續以數字貨幣資產爲核心，在此重要領域進一步滿足客戶的交易需求。無論其金融背景或經驗如何，都可以使用。」他還分享了他對未來的計劃，其中包括將BiyaPay的服務擴展到新市場，並推出新產品以滿足客戶不斷變化的需求。

探索更多投資場景

即將支持VISA實體卡，支持線上/線下支付和ATM提款

支持更多本地貨幣的轉賬，滿足全球範圍內的當日匯當日達

實現信用卡等更多方式買賣數字貨幣，給用戶更便捷更多元的錢包功能

實現爲用戶提供銀行賬戶，支持所有券商實時出入金，無需額外辦理銀行賬戶

未來實現數字貨幣現貨線上交易零手續費

實現更多投資板塊，如外匯、商品期貨等

展望未來，攜手同行

在成立五週年之際，BiyaPay的首席執行官表示，BiyaPay對未來發展持樂觀態度。過去五年的努力和成就展示了公司團隊的實力和潛力。BiyaPay將繼續秉持「以用戶爲中心」的理念，持續加大技術創新力度，拓展全球市場，爲全球用戶提供更安全、更便捷的金融服務體驗。

未來，BiyaPay將一如既往地致力於爲用戶創造價值，推動企業的發展，譜寫更加輝煌的篇章。五年的成長曆程只是一個新的開始，BiyaPay將繼續勇往直前，以創新驅動發展，以服務贏得市場，致力於成爲全球多資產交易領域的領導者。

同時，BiyaPay也將持續密切關注監管和政策要求，以合規爲基，爲用戶提供安全、高質素和符合法例的資產配置服務，並同各方一同共建良好的金融生態。

關於BiyaPay

BiyaPay是一家全球多資產交易錢包，以USDT爲介質，【充值USDT兌換美元】，支持20餘種法定貨幣，200餘種數字貨幣的相互兌換，爲用戶提供更加安全、快速的國際匯款；同時【支持USDT交易美港股】，用戶無需申請離岸賬戶，實時參與股票交易 ，實時出入金。一個賬戶、一筆資金即可投資全球和美港股市場。

官網地址：https://www.biyapay.io/

客服Telegram: https://t.me/biyapay001

Telegram社羣: https://t.me/biyapay_ch

客服郵箱: [email protected]

SOURCE BiyaPay