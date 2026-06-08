BLACKYAK舉辦「2026喜馬拉雅氣候憲章：南池峰會」，推動全球氣候行動

「喜馬拉雅氣候憲章」由BLACKYAK於2025年在加德滿都發起，是全球首個以山地為核心議題的氣候行動倡議。該倡議認為，喜馬拉雅山脈不僅是登山目的地，更是全球氣候危機的前沿地帶，也是需要國際社會共同守護的自然遺產。倡議旨在凝聚全球合力，推動保護山地生態系統的具體行動。

當前，全球暖化正持續加劇喜馬拉雅地區的生態壓力，降雪減少、農地洪澇以及登山活動遺留垃圾等問題日益突出，山地保育已刻不容緩。為應對這些挑戰，BLACKYAK於去年發起「喜馬拉雅氣候憲章」，提出多項核心承諾，包括呼籲全球氣候行動、開展喜馬拉雅清潔行動、強化科技與社區合作、確保環境資訊透明揭露、放大氣候危機第一線的聲音，以及深化全球合作與團結。參與企業與機構亦作為共同簽署方加入倡議。

今年峰會重申了「喜馬拉雅氣候憲章」的核心價值與現實意義，並圍繞如何將倡議原則落實為具體實踐展開深入交流。活動地點由加德滿都移至海拔3440公尺的南池巴札，進一步體現了與會各方直面氣候危機現場、推動共識轉化為行動的堅定態度。

BLACKYAK計畫自明年起推出一系列行動導向專案，重點圍繞喜馬拉雅地區環境清潔與生態復原展開，推動倡議從「宣言」邁向「實踐」。為支持相關專案，公司將進一步深化與當地組織及社區的合作，持續推進更直接、更永續的喜馬拉雅生態保護工作。

BLACKYAK會長姜泰善表示：「2024年，塔梅村（Thame）因冰川湖潰決洪水遭受嚴重破壞，這清楚表明，喜馬拉雅地區的氣候危機已經威脅到當地居民的生命安全。我們不能再把喜馬拉雅氣候危機視為遙遠的問題，而應將其看作需要全人類共同思考、共同應對的挑戰。」

他補充道：「BLACKYAK將不止於討論與宣言，而是繼續擴大能夠在喜馬拉雅地區真正帶來改變的實際支持與國際協作。」

BLACKYAK近期亦發布公司創立以來首份永續發展報告《BYN BLACKYAK Responsibility Report 2025》。報告系統介紹了公司在山地與自然保護方面推動的多項實踐，包括「喜馬拉雅氣候憲章」、對Icefall Doctors（昆布冰瀑嚮導團隊）的支持，以及環保清潔健行活動等。同時，報告也呈現BLACKYAK Alpine Club（BAC） 在推廣負責任戶外文化與倡導成熟登山文化方面的貢獻。

此外，報告亦介紹了公司透過全球研發能力推動高效能技術創新、基於資源循環理念開發永續產品，以及建立涵蓋產品生產至廢棄全生命週期的循環經濟模式等努力，以創造更完整的環境價值。

透過本報告，BLACKYAK傳達其品牌理念與責任意識：自然是必須為下一代妥善守護的珍貴遺產。

關於 BYN BLACKYAK Group

BYN BLACKYAK Group成立於1973年，是一家受喜馬拉雅精神啟發的全球戶外與生活風格品牌集團。集團旗下旗艦品牌BLACKYAK及相關業務板塊，專注研發高效能戶外服飾、鞋履與裝備，產品專為應對全球最嚴苛環境需求而設計。

秉持對創新、永續發展與負責任探索的堅定承諾，BYN BLACKYAK Group持續拓展全球布局，同時推動有助於人類與地球永續未來的技術與倡議。集團積極履行環境與社會責任，包括推動氣候行動計畫，並透過合作夥伴關係保護山岳生態系統及在地社群。

更多資訊請瀏覽：BYN BLACKYAK Group

SOURCE BLACKYAK