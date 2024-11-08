BLUETTI與聯合國人居署攜手促進非洲清潔能源采用和可持續發展

為應對這些挑戰，BLUETTI和聯合國人居署在論壇期間簽署了一份「技術轉讓」諒解備忘錄(MOU)，以加快在非洲引進可再生能源技術。該諒解備忘錄提出的主要舉措包括培訓電工，以及通過BLUETTI的「點亮非洲家庭」(LAAF)計劃開展清潔能源教育活動。通過向社區傳授技能和知識，BLUETTI與聯合國人居署力求讓非洲人民能夠用上可持續能源，並加強當地能源系統的韌性。

LAAF計劃經理Liting Huang表示：「與聯合國人居署建立合作是我們在非洲推進可持續發展的一個重要裡程碑。自2021年以來，我們的LAAF計劃已為15,000多個無電網家庭提供了太陽能電力。這一次，我們計劃為撒哈拉以南非洲國家的30,000至50,000名居民和學生提供綜合培訓。我們很高興能夠擴大這些舉措，通過可再生能源和教育來造福更多社區。」

通過這次合作，BLUETTI希望為當地社區提供可持續能源解決方案和重要知識，在非洲產生變革性影響，為更光明、更具韌性的未來鋪平道路。

關於BLUETTI

作為清潔能源領域的技術先鋒，BLUETTI致力於通過提供經濟實惠的室內外綠色能源存儲解決方案，塑造可持續的未來。BLUETTI通過LAAF計劃等舉措，致力於為非洲無電網地區的100萬個家庭提供電力。憑借對創新和客戶需求的高度重視，BLUETTI已在110多個國家和地區確立了自己作為值得信賴的行業領導者的地位。

SOURCE BLUETTI