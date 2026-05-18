BLUETTI亮相第十三屆世界城市論壇：攜手聯合國人居署，點亮全球可持續城市化進程

「獲得清潔、可靠的電力，不應是一項奢侈品，而是關乎人的尊嚴、生存機會與社區未來的基石。在BLUETTI的藍圖中，每一套儲能系統的部署，不僅是能源供給的切換，更是為脆弱地區的家庭夯實通往韌性生活的底層資產。我們提供的不僅是光，更是希望。」

—— Eric Fang, BLUETTI Paygo與儲能業務總經理

Eric Fang 隨後詳細介紹了BLUETTI在全球範圍內的普惠能源實踐。依托 「點亮非洲百萬家庭」（LAAF）慈善倡議，BLUETTI已為超過 20,000 個家庭、30 所學校及社區捐贈了太陽能照明設備，直接改善了逾 60,000 人的生活質量。

針對經濟基礎薄弱地區，BLUETTI 在非洲針對性地推出了 Paygo（即付即用）普惠能源解決方案。該方案將高效儲能硬件與靈活的金融工具相結合，讓原本無法承擔昂貴前期成本的家庭，也能通過手機支付等便捷方式實時獲得清潔電力。這一模式不僅解決了「用電難」，更通過能源賦能帶動了當地小微企業的創業潮，有效促進了社區的經濟自足。

以科技重構韌性，不讓任何一個社區掉隊

從非洲離網社區的燈火，到亞洲公路線上卡車司機的八喜龍駐車用電，再到全球各地的抗災後備電，BLUETTI 始終奔跑在能源轉型的第一線。通過與聯合國人居署等國際組織的深度合作，BLUETTI 正以前沿的儲能技術和多元化的場景方案，踐行「為人類提供清潔能源」的企業使命。

關於BLUETTI（鉑陸帝）

BLUETTI（鉑陸帝）作為清潔能源領域的技術先鋒，專注於為家庭備用電源及戶外探險場景提供可靠、高效的解決方案。其產品廣受全球120多個國家和地區用戶信賴，公司長期秉持可持續發展理念，推動負責任創新，為全球能源轉型持續貢獻力量。

SOURCE BLUETTI