欣旺達儲能獲評BNEF Tier 1全球一級儲能廠商
新聞提供者Sunwoda Energy
28 10月, 2024, 17:36 CST
深圳2024年10月28日 /美通社/ -- 近日，欣旺達儲能入選彭博新能源財經（BNEF）2024年Q4全球Tier 1一級儲能廠商榜單， 彰顯了欣旺達儲能在技術創新、市場影響力和項目交付能力上的卓越實力。
依托於欣旺達集團近三十年的技術創新及行業積累，從電芯、BMS、EMS、系統集成到數字化平台，從產品研發、生產到項目開發、投資、建設及運維，欣旺達儲能已成為行業內為數不多的真正擁有全產業鏈一體化能力及經驗的儲能企業。
憑借自研電芯技術，從72Ah~314Ah，再到600+Ah超大儲能電芯，欣旺達儲能積極引領儲能行業邁入6.9+MWh超高能量密度時代。並通過持續技術創新， 欣旺達儲能為電力儲能、工商業儲能、家庭儲能、網絡能源、智慧能源等多場景提供高效、安全、長壽命的解決方案和產品。
截至2024年9月，欣旺達儲能全球累計出貨量達16.67GWh，業務遍布100多個國家。未來，欣旺達儲能將繼續推動技術創新，攜手全球合作伙伴，共同推動全球能源轉型與可持續發展。
SOURCE Sunwoda Energy
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