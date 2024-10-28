欣旺達儲能獲評BNEF Tier 1全球一級儲能廠商

深圳2024年10月28日 /美通社/ -- 近日，欣旺達儲能入選彭博新能源財經（BNEF）2024年Q4全球Tier 1一級儲能廠商榜單， 彰顯了欣旺達儲能在技術創新、市場影響力和項目交付能力上的卓越實力。

依托於欣旺達集團近三十年的技術創新及行業積累，從電芯、BMS、EMS、系統集成到數字化平台，從產品研發、生產到項目開發、投資、建設及運維，欣旺達儲能已成為行業內為數不多的真正擁有全產業鏈一體化能力及經驗的儲能企業。