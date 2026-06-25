欣旺達能源科技推出SunESS H系列，深化歐洲合作

新一代SunESS H Pro與SunESS H StackPlus電池系統搭載欣旺達自主研發的314 Ah磷酸鐵鋰(LFP)電芯，充電循環壽命最高可達10,000次。兩款產品均具備PACK級主動均衡、PACK級消防防護、多層安全防護、主動熱管理、IP66防護等級與C4防腐等級。SunESS H Pro主打家用與輕型商業場景的能源保障和備用供電，SunESS H StackPlus則採用堆疊式模塊化設計，支持靈活擴容，還能實現新舊電池模塊混合使用。

欣旺達能源科技還推出了SunESS Power Pro+一體機，功率覆蓋20-50kW、容量覆蓋20-120kWh，採用模塊化堆疊設計與免布線安裝方式，適用於家用及小型工商業場景。它搭載欣旺達自主研發的UT50混合逆變器，支持無縫切換，可以兼容SunESS H Pro和SunESS H StackPlus產品，還支持並聯擴容。搭配SunESS Power Wallbox後，該產品可以實現儲能與電動汽車(EV)充電的協同運行，同時兼容智能負載、熱泵、發電機以及現有光伏系統。

面向工商業及充電場站場景，OASIS Ultra充電樁與OASIS L261一體機搭配使用，將工商業儲能與直流快充功能相結合。該充電樁符合IEC 61851相關標準要求，目前正在推進ISO 15118相關認證的籌備工作。

欣旺達能源科技還展示了全新改版的mySunPan應用，可以讓核心收益數據與系統狀態的展示更清晰直觀。該平台依托歐洲電網策略與動態電價機制，通過AI算法實現能源優化，同時支持智能診斷、遠程運維功能。

展會期間，欣旺達能源科技與BayWa r.e.、CEF、IBC Solar簽署了合作協議，在歐洲地區強化產品供應、本地市場拓展與客戶支持能力。該公司還重點展示了自身在ESG（環境、社會和治理）發展、電池護照能力建設、數字透明度方面的進展，並斬獲EUPD Research頒發的「2026年瑞士頂級光伏品牌」儲能類獎項。

垂詢升級後的SunESS H系列及相關解決方案的詳情，請訪問：https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html。

作為欣旺達集團的全資子公司，欣旺達能源科技面向家用、工商業場景提供儲能產品與解決方案，助力歐洲及全球的能源轉型，推動打造更安全、更智能、更互聯的能源體系。

SOURCE Sunwoda Energy