聯代科技啟動對Bowen Therapeutics的財務和法律盡職調查

中國深圳2024年8月30日 /美通社/ -- 深圳市聯代科技有限公司(NASDAQ: WTO)（簡稱「聯代科技」或「該公司」）在全球醫療保健行業持續發力，該公司宣布已開始對其計劃收購的Bowen Therapeutics Inc（簡稱「Bowen Therapeutics」）進行全面的財務和法律盡職調查。此舉是聯代科技在創新醫療產品領域拓展業務的重要一步，旨在加強其市場地位並推進醫療技術的未來發展。

Bowen Therapeutics預計將成為聯代科技擴張戰略的關鍵一環。Bowen Therapeutics自成立以來一直在醫療技術領域享有盛譽。其獨特的研發能力和創新技術在業界得到了廣泛認可。特別值得一提的是，其在開發猴痘疫苗方面取得重大進展，為全球醫療保健行業貢獻了許多突破性技術。聯代科技打算利用擬議的收購來整合Bowen Therapeutics的先進技術和研發能力，以促進該公司在醫療保健領域的技術創新和市場擴張。

對Bowen Therapeutics進行財務和法律盡職調查是聯代科技確保其投資安全並構建堅實信息基礎以支持其收購決策的關鍵一步。盡職調查過程將涵蓋Bowen Therapeutics業務運營的各個方面，並涉及深入的調查和分析。具體而言，在財務盡職調查方面，聯代科技將重點關注Bowen Therapeutics的財務報表、資產和負債以及現金流狀況。此外，聯代科技將仔細審查Bowen Therapeutics的稅務記錄和會計系統，以確保符合國際財務報告標準。另一方面，法律盡職調查側重於審查Bowen Therapeutics的法律事務，包括但不限於公司治理結構、合同的合法性、知識產權以及是否存在任何未決訴訟或監管違規行為。這個過程對於防範潛在的法律風險至關重要。

盡職調查是一個複雜且詳盡的過程，涉及很多方面。隨著盡職調查的推進，聯代科技將能夠全面了解Bowen Therapeutics的業務運營情況，評估潛在的風險和機遇，並做出符合公司長期增長戰略的決策。

關於深圳市聯代科技有限公司

深圳市聯代科技有限公司成立於2008年，為全球消費者提供高性價比的移動設備，幫助美國等發達市場以及印度、南亞和非洲等新興市場的低收入群體更好地獲得最新移動技術。自2024年以來，聯代科技一直致力於通過創新的醫療可穿戴技術改善人們的健康與福祉。依托前沿研究和戰略合作夥伴關係，聯代科技旨在為全球範圍內的疾病預防和健康管理提供有效解決方案。欲了解更多信息，請訪問公司網站http://www.utimeworld.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿中有關未來預期、計劃和前景的陳述，以及有關非歷史事實事項的任何其他陳述，可能構成《1934年證券交易法》（修訂版）第21E條和《1995年美國私人證券訴訟改革法案》界定的「前瞻性陳述」。「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預計」、「應該」、「目標」、「將」、「會」以及類似表達可用於識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別性措辭。由於2024年7月30日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告中「風險因素」部分所討論的各種重要因素的影響，實際結果可能與這些前瞻性陳述所顯示的結果存在重大出入。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發布之日的情況，該公司明確聲明不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性陳述的義務。

欲了解更多信息，請聯繫：

Eaky Tan

[email protected]

SOURCE UTime Limited