Bowtie設立全新總部 將該幢商廈易名為「保泰人壽大廈」

香港2025年12月11日 /美通社/ -- 香港首間虛擬保險公司[1]保泰人壽（「Bowtie」）宣布，進駐灣仔莊士敦道68號，設立全新總部。該幢商業大廈將由2026年2月1日起，正式易名為「保泰人壽大廈」（「Bowtie Life Insurance Tower」，簡稱「Bowtie Tower」）。Bowtie的新總部位於港島區的核心地段，標誌著其已由本地初創企業，蛻變為網上醫療保險領導者，並充分展現扎根香港的決心。

為配合持續擴張的業務，Bowtie簽訂了為期五年的租賃協議，承租合共七層樓面。當中，地鋪將開設自家品牌咖啡店；而二樓的客戶服務中心及五層辦公空間均已投入運作。

Bowtie聯合創辦人顏耀輝先生表示：「對團隊而言，能夠以我們的品牌命名整幢大廈，不僅是令人振奮的消息，更是品牌發展歷程中的重要里程碑。透過一系列的品牌資產，例如大廈命名權、外牆廣告位、YouTube攝製室以及自家品牌咖啡店，我們得以將Bowtie由線上帶到線下實體世界；我們相信，比起傳統廣告，這種結合品牌敘事與曝光的全方位策略，更能有效地與客戶建立信任。」

雖然Bowtie作為一間網上保險公司，但其服務理念始終重視人與人之間的交流。全新客戶服務中心提供面對面諮詢服務，以照顧不同市民的需要，確保大眾無論對科技熟悉與否，均能獲得適切支援。連同自家品牌咖啡店，這些實體空間將能夠讓大眾親身感受到Bowtie的品牌宣言：「有人幫，無人Sell」。

新總部充分體現了Bowtie靈活自主的混合辦公文化。除了為核心營運團隊預留的特定區域外，該辦公空間主要採用共享座位設計，藉此促進跨團隊交流、激發創意並推動創新思維。

Bowtie行政總裁兼聯合創辦人陳鯤宇先生表示：「為了鼓勵協作，我們將新的辦公空間定位為一間工作室，而非單純處理日常行政工作的場所。新總部的設計讓團隊得以聚首一堂，激發創意並共同解決難題。這種結果導向的企業文化，是Bowtie保持競爭力的關鍵，亦有助吸引志同道合的頂尖人才，共同實踐『Make Insurance Good Again』的使命。」

如需預約面對面諮詢服務，客戶可致電Bowtie客戶服務熱線3008 8123。此外，Bowtie自家品牌咖啡店「Bow Coffee」將於2026年2月正式開業，為保單持有人以及灣仔社區提供一個舒適的聚腳點。

[1]Bowtie是首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。



關於Bowtie

Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。致力於為人們解鎖私營醫療服務並填補亞洲的健康保障缺口。透過創新科技，Bowtie得以為個人客戶以及中小企業提供更實惠與便捷的醫療保險產品，目前已為各家各戶提供了超過1,000億港元的保障額。

迄今為止，Bowtie已獲得香港永明金融有限公司以及三井物産的支持，累計融資總額超過10億港元。欲了解更多資訊，請瀏覽：http://www.bowtie.com.hk。

SOURCE Bowtie Life Insurance Company Limited