Bowtie五年躋身十大人壽保險公司之列

香港2024年5月30日 /美通社/ -- 香港首間虛擬保險公司[1]保泰人壽（ Bowtie ）迎來開業五週年，始終不忘初心，以填補香港的保障缺口為己任。過去5年間，Bowtie專注於為港人提供保障，主推「免佣金，純保障」的保險產品，以 自願醫保計劃 產品為主打，接連拓展其產品線，推出危疾及人壽等額外保險產品。

直銷渠道第一 全渠道位列頭十[2]

根據政府公開資料，香港醫療衞生總開支在2022年已超過2,000億港元[3]，其升幅遠遠高於本地生產總值的增長，反映醫療體系正面臨著巨大的壓力；同時，根據政府統計處數據，全港近半居民，即約350萬名港人，均未享有任何僱主提供的醫療福利或個人 醫療保險 [4]。

隨著公共醫療資源愈見緊絀，家庭平均醫療開支上升[5]；有助於分擔私營醫療支出的醫療保險亦因而變得愈來愈重要。

上個財政年度，保險業一共售出了17.5萬份 自願醫保 保單，使全港正生效的 自願醫保 保單總數增加至120萬份；憑藉著每月新增近千名自願醫保客戶的亮眼表現，Bowtie奪得了該市場新造保單約5%的份額。

隨著消費模式由線下轉移到線上，愈來愈多客戶，尤其是年輕群體，都選擇相信Bowtie，並投保高性價比的 自願醫保 產品[6]。

除 自願醫保 產品外，Bowtie旗下的額外保險產品銷售亦顯著增長。75% 危疾保險 客戶選擇購買最新推出的「早期及多重危疾保」；30% 人壽保 客戶的投保額達到800萬港元上限，反映他們對品牌的信任以及對高端產品的需求，Bowtie因而將保障額上限進一步提升至$2,000萬港元[7]。

此外，透過極具競爭力的團體醫保計劃以及預健服務，Bowtie服務超過500間企業及20,000名員工，當中包括虛擬銀行、電訊商、航空公司以及非政府組織等。

整體而言，Bowtie的客戶數量按年上升增長50%，至近14萬人；其總保障額達到900億港元；整體經常性收入亦突破2.5億港元，成為虛擬保險同儕之冠。透過在直銷渠道延續佳績，並連續7個季度成為該渠道的保單銷售冠軍，Bowtie進一步鞏固了其市場領先地位[8]。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝先生表示：「我們即將突破『千億港元總保障額』的里程碑，在填補香港保障缺口的路上踏出了重要的一步；而在全渠道保單銷售方面，Bowtie在短短五年內已躋身十大人壽保險公司之列2，這個成就不僅讓團隊感到鼓舞，亦印證了客戶對於網上保險以及純保障型產品的信心。」

始終履行服務承諾

在過去一年間，Bowtie不僅升級了其 自願醫保 系列產品，更推出全新服務以滿足客戶需求；此外，Bowtie亦與香港中文大學醫院達成戰略合作，攜手推出第二款 自願醫保附加保障 ，積極推動一站式的「醫保+健康」服務。

自2019年起，Bowtie已處理了接近7萬次索償申請，獲批核索償個案的比率高達99.53%[9]，證明其始終兌現賠償承諾；在其他客戶服務方面，Bowtie已處理了25萬次客戶查詢，滿意率超過90%。公司更積極推廣預防性謢理以投資於客戶的長遠健康，從而維持了高於90%的客戶留存率。

作為一間具使命感的本地初創企業，Bowtie建立了以解決社會痛點為本的企業文化與價值觀；其創新商業模式與經營理念屢獲認可，不僅獲收錄於由本地組織社會創業論壇發佈的研究報告，更獲包括哈佛商業出版社以及毅偉商學院等知名的商學院採用為教材。

建構差異化優勢

Bowtie在去年9月完成金額達2.72億港元的B2輪融資，根據商業分析公司CB Insights，在2023年第3季度當中，該單筆投資的規模在保險科技領域中排行全球第一[10]；此輪融資推動了其對創新保險科技核心能力的投資。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇先生表示：「自成立之初，我們始終牢記填補香港保障缺口的使命，透過創新的網上保險銷售模式，Bowtie在市場上佔據了獨特的地位。為了滿足客戶需求，為他們提供便利，並提高團隊工作效率；我們將持續加大投資於科技創新，服務水平，以及醫療保健三方面，制定雄心勃勃的目標，力爭在三年內成為香港三大醫保公司之一。」

科技創新向來是Bowtie的核心競爭力以及重要的差異化因素。公司大舉應用人工智能（AI），提升包括客戶服務、工程開發及市場營銷等各範疇的生產力。Bowtie有過百名員工正參與AI創新項目，例如應用於內部的全自動IT輔助機器人，協助營運團隊提升工作效率的AI工具，以及幫助市場營銷團隊進行內容創作的AI應用等等。

作為一間網上保險公司，Bowtie希望為客戶帶來方便而實用的客戶服務。公司正在引入更多創新服務，讓客戶能夠直接與來自各個領域、具有真正決策權的員工對話，從而進一步節省行政時間。

Bowtie資深顧問曾俊華先生表示：「我為Bowtie在成立短短5年間取得的成就感到自豪，以純保障的形式實現900億港元的總保障額實非易事。作為土生土長的初創企業，他們一直致力於解決香港社會的痛點，透過為更多市民解鎖私營醫院服務，舒緩公營醫療系統的負荷；我對團隊充滿信心，相信他們將為行業注入新活力。」

關於Bowtie

Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司，致力於填補健康保障缺口以及改變亞洲人民獲取醫療保障的方式。Bowtie透過創新科技及醫療專業，提供免佣金和方便的網上平台，讓客戶隨時隨地獲取 健康保險計劃 的報價、投保及索償服務。Bowtie獲得香港永明金融有限公司、三井物産及多間國際投資者共同支持，至今完成金額超過6.8億港元的融資，並為各家各戶提供了超過900億港元的保障額。欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.bowtie.com.hk 。

SOURCE Bowtie Life Insurance Company Limited