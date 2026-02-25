Bowtie全新總部「保泰人壽大廈」正式揭幕

打破「虛擬」局限：以實體版圖確立長遠信心

雖然虛擬保險的營運模式以網上為基礎，但Bowtie深知客戶對品牌的信心往往建立於「看得見」的承諾上。在傳統金融界，商廈命名權向來是企業穩健實力的指標；取得大廈命名權正是出於品牌戰略考慮，希望打破大眾對「虛擬保險」的無形距離感，並透過實體版圖擴張，向市場展現Bowtie長遠紮根香港的決心。

Bowtie聯合創辦人顏耀輝先生表示：「金融服務業的基石始終離不開『信任』，而保險業更是如此。我們的營運優勢源於數碼化，但要與大眾建立長久互信，就必須要有『看得見』的承諾。透過『Bowtie Tower』這個實體地標，我們希望向大眾證明，Bowtie不僅是一間存在於雲端的科技企業，更是一個具備極高透明度、提供真誠服務，長遠與香港人同行的保險品牌。」

開設旗艦咖啡店：實現零壓力的線下服務體驗

有別於傳統保險公司將實體據點設立為銷售中心，Bowtie於總部地下開設旗艦咖啡店 Bow Coffee，從根本上改變大眾與保險品牌的接觸模式。在Bow Coffee，客戶能在完全零壓力的日常場景下，向Bowtie的客戶服務團隊尋求客觀的資訊與協助。這種將客戶服務生活化的O2O（Online-to-Offline）模式，不僅巧妙地填補了純網上營運在人際互動上的空白，更為虛擬保險注入了不可或缺的人情味。

客戶如需預約面對面諮詢服務，可瀏覽 Bowtie的網上平台 ，或致電Bowtie客戶服務熱線3008 8123。

Bowtie資深顧問曾俊華先生表示：「傳統保險業往往予人一種充滿距離、甚至帶有推銷壓迫感的印象。Bow Coffee的誕生，正正是希望將『客戶服務』無縫融入大眾的日常生活。我們不僅是在經營一間咖啡店，更是在為大眾建立一個連繫社區的聚腳點。希望每位行經灣仔的市民都知道，這裡是一個完全沒有推銷壓力、能隨時為保險疑難提供支援的安心空間。」

科技轉化極致營運效益：將資源重投於客戶體驗

Bowtie能夠支持這項具規模的戰略投資，背後建基於其強大且成熟的營運效益。透過自建科技體系將繁複的保險流程高度自動化，Bowtie成功將科技帶來的成本效益，直接轉化並重新投資於優化理賠及客戶服務體驗上。

透過提升服務水平，Bowtie不僅兌現了理賠承諾，更直接帶動了強勁的業務增長：

2025年下半年間，Bowtie自願醫保系列產品的投保申請突破一萬大關，引證大眾對品牌的信心；

自願醫保系列產品的索償成功批核率高達98.3% [2] ；

； 計及全部保險產品，Bowtie已處理超過15萬宗理賠個案；

當中95%的個案能於五個工作天內完成評估並發出賠償 [3] 。

。 Bowtie錄得超過94%的客戶留存率。

Bowtie行政總裁兼聯合創辦人陳鯤宇先生表示：「純網上保險模式的規模效益已獲得市場的充分驗證。而2025年的銷售佳績，更是大眾對我們投下信任一票的最佳證明。正因為科技大幅降低了傳統營運與獲客成本，Bowtie才有更大的空間與能力，將資源專注地投資在『服務』上。『Bowtie Tower』的揭幕，不僅是Bowtie的發展里程碑，更象徵我們將繼續專注於利用科技提升效率、為客戶帶來人性化服務，並以實際行動持續填補香港龐大的醫療保障缺口。」

誌慶Bowtie Tower揭幕：與全城共享雙重專屬禮遇

為慶祝Bowtie Tower揭幕以及Bow Coffee開張，Bowtie特別推出雙重慶祝優惠：

Bowtie 保險產品快閃優惠（即日起至 2026 年 3 月 1 日）： 於Bowtie網上平台以優惠碼「BOWTIETOWER」投保指定保險產品，均可享首年保費五折優惠 [4] [5] 。

於Bowtie網上平台以優惠碼「BOWTIETOWER」投保指定保險產品，均可享首年保費五折優惠 。 Bow Coffee餐飲禮遇（即日起至2026年3月31日）：只需註冊Bowtie帳戶，即享Bow Coffee飲品半價優惠以及食品七折優惠。

[1] Bowtie是首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。 [2] 截至2025年4月，Bowtie自願醫保「標準計劃」、「靈活計劃-基本」、「靈活計劃 – 升級」及Bowtie Pink的平均獲批核索償個案的比率為98.3%。 [3] 上述數據代表Bowtie一般的服務標準。任何索償的實際處理時間將取決於該個案的複雜程度、所提交文件的完整性，以及個別受保人的健康狀況。 [4] 此優惠並不包括Bowtie仔女成長危疾保，只限新客戶，及受條款細則約束。 [5] Bowtie自願醫保系列、Bowtie人壽保及Bowtie危疾保系列的保單由保泰人壽保險有限公司所承保，產品只擬於香港銷售。受條款及細則及不保事項約束。以上只供參考。有關產品詳細條款及細則、產品風險及不保事項，請參閱保單。

關於Bowtie

Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。致力於為人們解鎖私營醫療服務並填補亞洲的健康保障缺口。透過創新科技，Bowtie得以為個人客戶以及中小企業提供更實惠與便捷的醫療保險產品，目前已為各家各戶提供了約1,500億港元的保障額。

迄今為止，Bowtie已獲得香港永明金融有限公司以及三井物産的支持，累計融資總額超過10億港元。欲了解更多資訊，請瀏覽： http://www.bowtie.com.hk 。

SOURCE 保泰人壽