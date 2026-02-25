【灣仔新地標】虛擬保險公司Bowtie旗下Bow Coffee華麗升級，進駐莊士敦道68號「保泰人壽大廈」，延續「Live & Breathe」初心｜為灣仔街坊帶來慢活空間
25 2月, 2026, 15:42 CST
香港2026年2月25日 /美通社/ -- 從今天起，灣仔莊士敦道多了一道粉紅色的城市風景！香港首間虛擬保險公司[1]保泰人壽（「Bowtie」）正式宣佈，莊士敦道68號已正式易名為「保泰人壽大廈」（「Bowtie Life Insurance Tower」，簡稱「Bowtie Tower」），而位於大廈地鋪的Bow Coffee亦於同日開張！
由昔日蘭杜街小店升級至灣仔核心地段旗艦店，全新的Bow Coffee不只有更大的空間，更將品牌「Live & Breathe（呼吸、慢活）」的初心帶進灣仔鬧市中心；這座集地標商廈與精品咖啡於一身的全新據點，勢必成為灣仔區內最矚目的粉紅新地標！
【品牌理念】從線上走到線下 實踐「有人幫，無人Sell」
作為網上保險公司，Bowtie藉著Bow Coffee這個實體空間，讓大眾親身體驗品牌「有人幫，無人Sell」的理念。這裡沒有進取的保險代理，只有濃濃的咖啡香氣。Bow Coffee歡迎大家隨意進來嘆冷氣、借個電、Work from Cafe一整天；即使身處保險公司總部樓下，Bow Coffee承諾絕無推銷！
【環境升級】外有粉紅光影｜全座位插座滿足都市所需
坐落於灣仔鬧市的Bow Coffee設計匠心獨運，構建出街外絢麗與店內慢活的對比：
- 化「簡單透明」為空間美學：推門而進，特高樓底及落地大玻璃引入充沛的自然日光，帶來極致的開揚與通透感。這種「Simplicity and Transparency」的設計語彙，正正呼應著Bowtie致力為大眾提供清晰、高透明度保險體驗的品牌承諾。
- 灣仔粉紅打卡熱點：店外屏幕播放著鮮明的廣告，將空間映照成標誌性的「Bowtie Pink」霓虹光影，與灣仔舊區形成強烈對比；店內則以大量米白與粉紅色調包圍，感覺柔和，將外面的繁囂完美隔絕，讓客人在鬧市中找到純粹的喘息空間。
- 最強Power Station：深知都市人需要隨時Online，Bow Coffee貼心地在每一個座位都配置了充電插座；無論你是WFH一族抑或是急需電源補給的途人，這裡都能幫到你。
【舒適環境 x 健康輕食】身心同步充電
Bow Coffee相信，真正的Coffee Break不止是讓腦袋放空，更要為身體注入優質能量。因此，新店打破健康餐單調乏味的刻板印象，精心設計了一系列特色咖啡以及高蛋白輕食，讓你在繁忙日程中，一口氣為身、心同步充電：
- 視覺系特調 ——【Bow Coffee（煲咖啡）】（$55）
- 玩味十足的招牌作！以冰涼清甜的椰子水為基底，中和咖啡苦澀，頂層舖上厚厚的特製玫瑰奶蓋。粉紅色的玫瑰奶蓋配上分層效果，與店外的「Bowtie Pink」的霓虹光影互相呼應，打卡必點！
- 醒神之選 ——【Live & Breathe】（$55）
- 生活壓力大？需要深呼吸一口氣？這杯特調以新鮮西柚汁配搭檸檬，混入氣泡水及濃縮咖啡。入口先是水果的酸甜，緊接是咖啡的醇厚與氣泡的刺激感，酸澀中帶微甜，是午後最醒神的充電特飲！
- 增肌不一定捱餓 ——【日式雞扒卷烏冬】（$98）
- 專為想食得健康又不想犧牲味道的你而設！厚切日式雞扒卷提供高達 35g優質蛋白質，配搭低升糖指數且飽腹感更強的烏冬及清爽海帶。全碗約650卡路里，份量十足又能滿足「啖啖肉」的慾望，讓你食得滋味無負擔！
- 經典回歸 ——【煙三文魚Bagel】（$75）
- 徇眾要求回歸的人氣之選！口感煙韌的Bagel配上鹹香適中的煙三文魚與新鮮沙律菜，簡單滋味。整份僅約420卡路里，卻含有20g蛋白質，輕盈得來又夠飽肚，最適合配上一杯熱咖啡慢活嘆世界！
【新店開幕及快閃優惠】
為慶祝Bowtie Tower揭幕以及Bow Coffee開張，Bowtie特別推出雙重慶祝優惠：
- Bow Coffee餐飲禮遇（即日起至2026年3月31日）：只需註冊Bowtie帳戶，即享Bow Coffee飲品半價優惠以及食品七折優惠。
- Bowtie保險產品快閃優惠（即日起至2026年3月1日）：於Bowtie網上平台以優惠碼「BOWTIETOWER」投保指定保險產品，均可享首年保費五折優惠[2][3]。
Bow Coffee資料：
營業時間： 星期一至日上午8時至下午6時（截單時間為下午5時30分）
地址：灣仔莊士敦道68號保泰人壽大廈地下（修頓球場對面）
欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.instagram.com/bowcoffee.hk/
欲查詢策劃合作，請電郵：[email protected]
[1]Bowtie是首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。
[2] 此優惠並不包括Bowtie仔女成長危疾保，只限新客戶，及受條款細則約束。
[3] Bowtie自願醫保系列、Bowtie人壽保及Bowtie危疾保系列的保單由保泰人壽保險有限公司所承保，產品只擬於香港銷售。受條款及細則及不保事項約束。以上只供參考。有關產品詳細條款及細則、產品風險及不保事項，請參閱保單。
關於Bowtie
Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。致力於為人們解鎖私營醫療服務並填補亞洲的健康保障缺口。透過創新科技，Bowtie得以為個人客戶以及中小企業提供更實惠與便捷的醫療保險產品，目前已為各家各戶提供了約1,500億港元的保障額。
迄今為止，Bowtie已獲得香港永明金融有限公司以及三井物産的支持，累計融資總額超過10億港元。欲了解更多資訊，請瀏覽：http://www.bowtie.com.hk。
