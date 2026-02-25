【灣仔新地標】虛擬保險公司Bowtie旗下Bow Coffee華麗升級，進駐莊士敦道68號「保泰人壽大廈」，延續「Live & Breathe」初心｜為灣仔街坊帶來慢活空間

【品牌理念】從線上走到線下 實踐「有人幫，無人Sell」

作為網上保險公司，Bowtie藉著Bow Coffee這個實體空間，讓大眾親身體驗品牌「有人幫，無人Sell」的理念。這裡沒有進取的保險代理，只有濃濃的咖啡香氣。Bow Coffee歡迎大家隨意進來嘆冷氣、借個電、Work from Cafe一整天；即使身處保險公司總部樓下，Bow Coffee承諾絕無推銷！

【環境升級】外有粉紅光影｜全座位插座滿足都市所需

坐落於灣仔鬧市的Bow Coffee設計匠心獨運，構建出街外絢麗與店內慢活的對比：

化「簡單透明」為空間美學 ：推門而進，特高樓底及落地大玻璃引入充沛的自然日光，帶來極致的開揚與通透感。這種「Simplicity and Transparency」的設計語彙，正正呼應著Bowtie致力為大眾提供清晰、高透明度保險體驗的品牌承諾。

灣仔粉紅打卡熱點： 店外屏幕播放著鮮明的廣告，將空間映照成標誌性的「Bowtie Pink」霓虹光影，與灣仔舊區形成強烈對比；店內則以大量米白與粉紅色調包圍，感覺柔和，將外面的繁囂完美隔絕，讓客人在鬧市中找到純粹的喘息空間。

最強Power Station：深知都市人需要隨時Online，Bow Coffee貼心地在每一個座位都配置了充電插座；無論你是WFH一族抑或是急需電源補給的途人，這裡都能幫到你。

【舒適環境 x 健康輕食】身心同步充電

Bow Coffee相信，真正的Coffee Break不止是讓腦袋放空，更要為身體注入優質能量。因此，新店打破健康餐單調乏味的刻板印象，精心設計了一系列特色咖啡以及高蛋白輕食，讓你在繁忙日程中，一口氣為身、心同步充電：

視覺系特調 —— 【 Bow Coffee （煲咖啡）】（ $55 ） 玩味十足的招牌作！以冰涼清甜的椰子水為基底，中和咖啡苦澀，頂層舖上厚厚的特製玫瑰奶蓋。粉紅色的玫瑰奶蓋配上分層效果，與店外的「Bowtie Pink」的霓虹光影互相呼應，打卡必點！

醒神之選 —— 【 Live & Breathe 】（ $55 ） 生活壓力大？需要深呼吸一口氣？這杯特調以新鮮西柚汁配搭檸檬，混入氣泡水及濃縮咖啡。入口先是水果的酸甜，緊接是咖啡的醇厚與氣泡的刺激感，酸澀中帶微甜，是午後最醒神的充電特飲！

增肌不一定捱餓 —— 【日式雞扒卷烏冬】（ $98 ） 專為想食得健康又不想犧牲味道的你而設！厚切日式雞扒卷提供高達 35g優質蛋白質，配搭低升糖指數且飽腹感更強的烏冬及清爽海帶。全碗約650卡路里，份量十足又能滿足「啖啖肉」的慾望，讓你食得滋味無負擔！

經典回歸 —— 【煙三文魚 Bagel 】（ $75 ） 徇眾要求回歸的人氣之選！口感煙韌的Bagel配上鹹香適中的煙三文魚與新鮮沙律菜，簡單滋味。整份僅約420卡路里，卻含有20g蛋白質，輕盈得來又夠飽肚，最適合配上一杯熱咖啡慢活嘆世界！



【新店開幕及快閃優惠】

為慶祝Bowtie Tower揭幕以及Bow Coffee開張，Bowtie特別推出雙重慶祝優惠：

Bow Coffee 餐飲禮遇（即日起至 2026 年 3 月 31 日）： 只需註冊Bowtie帳戶，即享Bow Coffee飲品半價優惠以及食品七折優惠。

Bowtie保險產品快閃優惠（即日起至2026年3月1日）：於Bowtie網上平台以優惠碼「BOWTIETOWER」投保指定保險產品，均可享首年保費五折優惠[2][3]。

Bow Coffee資料：

營業時間： 星期一至日上午8時至下午6時（截單時間為下午5時30分）

地址：灣仔莊士敦道68號保泰人壽大廈地下（修頓球場對面）

欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.instagram.com/bowcoffee.hk/

欲查詢策劃合作，請電郵： [email protected]

[1]Bowtie是首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。 [2] 此優惠並不包括Bowtie仔女成長危疾保，只限新客戶，及受條款細則約束。 [3] Bowtie自願醫保系列、Bowtie人壽保及Bowtie危疾保系列的保單由保泰人壽保險有限公司所承保，產品只擬於香港銷售。受條款及細則及不保事項約束。以上只供參考。有關產品詳細條款及細則、產品風險及不保事項，請參閱保單。

關於Bowtie

Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及首間經快速通道（Fast Track）獲得香港保險業監管局授權的虛擬保險公司。致力於為人們解鎖私營醫療服務並填補亞洲的健康保障缺口。透過創新科技，Bowtie得以為個人客戶以及中小企業提供更實惠與便捷的醫療保險產品，目前已為各家各戶提供了約1,500億港元的保障額。

迄今為止，Bowtie已獲得香港永明金融有限公司以及三井物産的支持，累計融資總額超過10億港元。欲了解更多資訊，請瀏覽： http://www.bowtie.com.hk 。

