Bowtie與眼鏡88達成戰略合作

結合線上及線下網絡 推動港人健康管理意識

香港2024年5月21日 /美通社/ -- 香港首間虛擬保險公司[1]保泰人壽（Bowtie）與屹立本土超過35年的視光及聽覺護理品牌「眼鏡88」共同宣佈達成戰略合作，攜手推動港人健康管理意識。雙方理念一致，希望普及化醫療保健服務，提高客戶關顧眼睛健康的意識，鼓勵他們定期進行全面眼科視光檢查，最終幫助更多的患者防範潛在健康風險於未然，及時治療眼疾。

香港屬學童近視比率最高地區之一[2]，由於近視無法被逆轉，眼鏡88向來專注於「預防近視」以及「控制近視加深」兩方面，提供四大近視控制方案，幫助學童全方位管理近視，確保孩子在求學黃金時期能保持清晰的視力；對於已患有近視的客戶而言，其近視眼度數越深，眼軸一般越長，眼睛出現病變的風險亦越高，例如白內障或青光眼等。

事實上，因治療眼疾而衍生的醫療開支動輒可達到數萬元至數十萬元不等，有可能會對個人財政造成巨大負擔，以玻璃體切除術／移除術為例，醫療開支可高達三十萬元[3]。

眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁鄭學玉先生表示：「眼鏡88一向關注顧客的健康，現時在眼鏡零售網絡外設有4間專業護眼中心及3間眼科醫療中心，為客戶提供一站式全面眼科護理服務。我們期望與Bowtie的合作可以共同推動加深大眾關顧眼睛健康的意識，鼓勵他們定期進行眼科檢查之餘，亦了解更多健康保障方案。」

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝先生表示：「我們很高興能夠與眼鏡88再度合作，提醒客戶注意相關的健康隱患；透過善用眼鏡88龐大的生態圈，我們希望以不同場景讓客戶親身體驗保護視力以及獲取健康保障的重要性，再進而向他們推廣『預防勝於治療』這一理念。」

為了讓潛在眼疾高風險客戶得到適切的醫療保障，並鼓勵他們持續關注眼睛健康，Bowtie特意為眼鏡88客戶推出獨家優惠，由即日起至2024年12月31日；成功投保 BowtiePink自願醫保計劃 的眼鏡88客戶將獲得面值為$1,000的眼鏡88門市電子禮券，以及可以享受首年保費5折優惠。

Bowtie與眼鏡88早於2021年開始合作，雙方一直致力於透過共同推出的 「眼保健」護眼計劃 （BowtieVision）革新傳統眼睛護理模式。自該計劃推出至今，已有超過25,000名客戶符合資格，可經由BowtieVision享受眼鏡88專業的全面眼科視光檢查。

如欲了解更多詳情，請參閱附件之傳單或 相關網頁 。

關於Bowtie

Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司，致力於填補健康保障缺口以及改變亞洲人民獲取醫療保障的方式。Bowtie透過創新科技及醫療專業，提供免佣金和方便的網上平台，讓客戶隨時隨地獲取醫療保險計劃的報價、投保及索償服務。Bowtie獲得香港永明金融有限公司、三井物産及多間國際投資者共同支持，保險產品包括自願醫保、高端醫療保險、定期人壽、定期危疾、癌症保險、意外保險、公司醫保等等。至今完成金額超過6.8億港元的融資，並為各家各戶提供了超過600億港元的保障額。除此之外，Bowtie亦走進日常生活，希望為大眾提供免費保險資訊，因此創立網上保險學堂，為大家提供如：自願醫保比較、人壽保險比較、危疾保險比較等等不同的知識，助大眾選擇適合自己的保險。欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.bowtie.com.hk。

SOURCE Bowtie Life Insurance Company Limited