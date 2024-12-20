香港寬頻宣布董事會前主席Bradley Jay Horwitz退任及委任鍾郝儀為新任董事會主席

香港2024年12月20日 /美通社/ -- 香港寬頻有限公司（「香港寬頻」或「公司」；香港交易所股份代號：1310）宣布董事局前主席 Bradley Jay Horwitz 先生已於2024年12月12日退任。香港寬頻自上市以來，在Horwitz 先生九年間的卓越領導下，成為ICT行業的領袖。Horwitz 先生退任後，本公司獨立非執行董事鍾郝儀女士獲董事局委任董事會主席一職，並擔任本公司提名委員會及薪酬委員會主席，以及審核委員會成員。鍾女士擁有豐富知識、策略性遠見及領導才能，是帶領香港寬頻邁向增長及創新的理想領袖。

香港寬頻持股管理人、執行副主席及集團行政總裁楊主光先生表示：「在Horwitz先生的領導下，香港寬頻自上市後取得多項重大成就。Horwitz先生透過業界領先的併購活動，監督我們轉型為 ICT行業領袖。他的遠見及熱誠，為公司在住宅及企業市場的成功奠下重要基礎。我謹代表整個香港寬頻大家庭，衷心感謝Horwitz先生在推動香港寬頻發展上擔當了重要的角色。我們亦熱烈歡迎鍾郝儀女士成為新任董事會主席。鍾女士擁有豐富跨國領袖經驗，專長於資訊科技，她的遠見卓識及深厚經驗，將領導香港寬頻邁向持續成功及創新的未來，邁向另一里程。」

香港寬頻董事會主席兼獨立非執行董事鍾郝儀女士表示：「我深感榮幸獲委任為香港寬頻董事會主席。我會繼續與董事會及管理層緊密合作，秉承我們追求卓越的精神，監督香港寬頻的業務發展，為香港以至其他地區的網絡連接及數碼科技塑造更美好未來。」

鍾女士為擁有豐富跨國及行業經驗的企業領袖，專長於資訊科技。鍾女士現任多間公司董事會的獨立非執行董事，包括奧雅納全球公司、恒生銀行有限公司、希慎興業有限公司及香港科技園基金有限公司。鍾女士於2024年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，以表揚她多年來在資訊科技界貢獻，以及積極參與公共服務。她亦於2022年獲香港董事學會頒發法定及非分配利潤組織類別的傑出董事獎，以表揚其作為香港科技園公司獨立非執行董事的傑出服務。鍾女士於資訊科技領先企業IBM任職逾20年，並為首位亞洲女性高管被委任加入IBM主席兼行政總裁的全球策略委員會，為IBM在全球175個國家制定策略方向。憑藉鍾女士的豐富經驗，香港寬頻將進一步提升其作為ICT行業先驅的地位。

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關於香港寬頻有限公司

香港寬頻有限公司（香港交易所股份代號：1310，連同其附屬公司，統稱「香港寬頻」或「集團」）為投資控股公司。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港近260萬住戶及8,200幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於2024年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻有限公司的詳情，請瀏覽 https://www.hkbn.net/group。

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