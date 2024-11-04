Branch公佈《2025年流動應用程式營銷現狀》報告（The State of Mobile App Marketing 2025 Report），為東南亞市場營銷人員提供關鍵見解

美國加州帕羅奧圖2024年11月4日 /美通社/ -- 作為專注於增長的團隊的領先連結與測量合作夥伴，Branch與Martechvibe攜手合作，欣然宣佈推出最新報告《2025年流動應用程式營銷現狀：為東南亞營銷人員解鎖流動營銷增長策略》（The State of Mobile App Marketing 2025: Unlocking Mobile Growth Strategies for Southeast Asia Marketers）。這項全面的研究為東南亞的流動營銷環境提供寶貴見解，突顯流動營銷增長的趨勢、挑戰及新興策略。

「東南亞流動應用程式營銷的未來充滿潛力，」Branch亞太地區副總裁Vidhur Bhagat表示。隨著流動裝置使用量不斷上升，企業正不斷完善其策略，以創造個人化、安全且以數據驅動的用戶體驗。該報告強調了營銷人員需要專注於重新吸引用戶、私隱保護和準確歸因，以保持競爭優勢。」

本報告基於對來自印尼、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓和泰國等國家/地區的180多位行業領袖的調查結果，涵蓋金融、零售、酒店和醫療保健等領域。報告揭示了企業如何利用流動應用程式來推動客戶參與、提升留存率和實現長期成功。

主要研究結果

歸因工具的需求高漲，但準確性至關重要： 74%的應用程式營銷人員現在可以實時追蹤用戶參與度指標，但48%的受訪者表示，準確的歸因仍然是流動應用程式增長的首要挑戰。

74%的應用程式營銷人員現在可以實時追蹤用戶參與度指標，但48%的受訪者表示，準確的歸因仍然是流動應用程式增長的首要挑戰。 「網紅」營銷的霸主地位無可爭辯： 76%的受訪者利用「網紅」來吸引新用戶，其中65%的人認為這一策略在提高用戶參與度和留存率方面非常有效。

76%的受訪者利用「網紅」來吸引新用戶，其中65%的人認為這一策略在提高用戶參與度和留存率方面非常有效。 廣告詐騙與安全問題成為焦點： 51%的企業計劃在其技術架構中新增廣告詐騙檢測工具，76%的企業則將流動安全和私隱工具列為優先事項，以應對日益嚴峻的數據保護挑戰。

51%的企業計劃在其技術架構中新增廣告詐騙檢測工具，76%的企業則將流動安全和私隱工具列為優先事項，以應對日益嚴峻的數據保護挑戰。 主要投資領域： 55%的企業專注於增加流動廣告優化工具，以應對日益增長的個人化需求，而76%則認為整合以私隱為中心的解決方案對未來策略至關重要。

下載完整報告

欲深入了解塑造2025年及未來流動營銷趨勢的各種因素，請下載《2025年流動應用程式營銷現狀：為東南亞營銷人員解鎖流動營銷增長策略》（The State of Mobile App Marketing 2025: Unlocking Mobile Growth Strategies for Southeast Asia Marketers）報告。

Branch簡介

Branch是成長型團隊的連結與衡量合作夥伴，專注於改善其不斷演變的數碼策略，以最大化其價值。Instacart、西聯匯款（Western Union）、NBCUniversal、ZocDoc和Sephora等世界級品牌均信賴Branch，以便獲取新用戶、提升客戶留存率，並推動更高的轉化率。詳情請瀏覽www.branch.io。

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SOURCE Branch