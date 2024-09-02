伊利連續五年穩居BrandFinance 「 全球最具價值乳品品牌10強」 榜首

眾所周知，商業價值是企業品牌發展的基礎。在大變局加速演進中，伊利堅持高目標引領，憑借全產業鏈的競爭優勢持續擴大領先地位，實現營業總收入連續31年穩健增長。最新財報顯示，2023年，伊利實現營業總收入1261.79億元，再創歷史新高。此外，伊利海外業務表現同樣亮眼，國際化正快速形成其業績增長的新動力源，海外業務2023年收入同比增長10.08%，勢頭強勁。

同時，依托行業領先的技術及創新實力，伊利圍繞消費者高品質、高營養和功能性需求，持續推出安慕希活性益生菌酸奶、金典活性乳鐵蛋白有機純牛奶、舒化安糖健無乳糖牛奶、欣活與輕慕系列膳底調味配方奶粉、金領冠新一代嬰幼兒配方奶粉、須盡歡低GI系列冰淇淋以及澳優乳業旗下系列營養保健品等創新性產品，備受消費者青睞。

目前，伊利正不斷加快引領產業鏈數智化轉型升級的步伐。在合作牧場，伊利推出伊利智慧牧場大數據分析應用平台，奶牛活動量、產奶量、睡眠情況等數據在數字終端一目瞭然；在生產端，全自動機器人、無人車、機械臂等現代化設備一應俱全，從原奶到產品入庫，已全程實現無人作業；在消費終端，數智化正在指導企業優化產品佈局，同時也在帶動營銷模式的變革，提升消費體驗。經過多年來的持續探索和實踐，伊利實現了從傳統製造向數智化製造的轉變，逐漸成長為引領行業智造升級的「 數智伊利」 ，不斷為品牌注入更多發展活力。

正如BrandFinance報告所指出，伊利業績保持穩健增長，同時在研發投入的支持下、在數智化升級的推動下，品牌強勁增長值得期待。

SOURCE 伊利集團