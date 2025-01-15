BRI分配20.33萬億印尼盾中期股息，為股東和國家創造價值

根據BRI的股權結構，政府持有53.19%的股份（806.1億股），公眾持有46.81%（709.5億股）。按照這一比例，在20.33萬億印尼盾的股息總額中，印度尼西亞政府獲得了10.88萬億印尼盾，而公眾股東獲得了9.45萬億印尼盾。

此次分配不僅為國家提供了直接收益，也惠及了廣大公眾中的零售股東。截至2024年12月，BBRI的股東總數達到了653,251人，是印度尼西亞證券交易所所有上市股票中股東人數最多的公司，並且這一數字還在增長，有效地擴大了BRI為印尼人民和國家帶來的利益。

此次分配不僅為印度尼西亞資本市場帶來了積極信號，也展現了BRI一貫致力於業務轉型的決心。BRI的轉型目標不僅是保持業績，還在於為股東及整個印尼經濟的所有利益相關者創造長期價值。憑借穩健的業務基礎，BRI樂觀地認為，未來將繼續為國家經濟發展做出重大貢獻。

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)