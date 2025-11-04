印尼人民銀行實現41.2萬億印尼盧比利潤，鞏固其在推動國民經濟中的戰略地位

新聞提供者

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

04 11月, 2025, 23:55 CST

印尼雅加達 2025年11月4日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI）(IDX: BBRI)在2025年第三季度實現淨利潤41.2萬億印尼盧比。該行總裁Hery Gunardi於10月30日在雅加達舉行的第三季度財務業績發布會上公布了這一業績。

Hery指出，印尼人民銀行的業績得益於穩定的宏觀經濟環境。他說「BRI認為，較低的融資成本、更好的流動性和不斷上升的貸款需求推動了增長潛力。」

(PRNewsfoto/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI))
(PRNewsfoto/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI))

BRI的總資產同比增長8.2%，達到2123.4萬億印尼盧比；貸款同比增長6.3%，達到1438.1萬億印尼盧比；第三方資金同比增長8.2%，達到1474.8萬億印尼盧比。經常賬戶與儲蓄賬戶比率提升至67.6%，資本充足率和資產質量保持穩健（資本充足率25.4%，不良貸款率3.08%）。

數字銀行業務持續增長，BRImo用戶同比增長19.4%至4440萬，交易量同比增長25.6%至5067.1萬億印尼盧比。Qlola同比增長35.4%，商戶和QRIS交易量同比分別增長20.8%和133.1%。

為助力國家提升社區福利與經濟韌性，BRI積極參與政府推動包容性經濟增長和中小微企業賦能的政策議程。通過人民商業信貸(KUR)計劃，BRI向280萬借款人發放了130.2萬億印尼盧比貸款。此外，BRI還通過1044億印尼盧比資金支持3854個社區廚房，助力實施免費營養餐計劃

此外，印尼人民銀行通過「三百萬套住房計劃」助力社會福利提升和融資渠道拓展，向11萬戶低收入家庭發放住房貸款，總額達15.07萬億印尼盧比。該行還向370萬受益人發放2.25萬億印尼盧比工資補貼援助(BLT)，並支持Merah Putih Village Cooperative Program計劃

在政府政策支持下，BRI的賦能計劃持續推動地方經濟發展。通過Ultra Micro Holding，該生態系統現已服務3450萬借款人和1.85億儲蓄賬戶。BRILink代理網絡覆蓋6.6萬個村莊，擁有120萬名代理，促成1293.5萬億印尼盧比的交易額，有效打通偏遠地區的金融通道。與此同時，BRILian鄉村計劃已覆蓋4909個村莊，促進社區發展；KlasterkuHidupku持續壯大41715個產業集群；LinkUMKM通過提供數字市場准入，賦能1360萬家中小微企業。更多有關BANK BRI的信息,請訪問www.bri.co.id

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

來自同一來源

BRI設立台北分行，為36萬名印尼移工提供金融服務

BRI設立台北分行，為36萬名印尼移工提供金融服務

印尼人民銀行（PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI）(IDX: BBRI)正式進軍台灣及東亞市場，在中山區南京東路三段166號設立台北分行。 在2025年8月8日（週五）舉行的盛大開幕儀式上，BRI總裁Hery...
BRI榮登《財富》東南亞500強榜單 成印尼排名最高金融機構

BRI榮登《財富》東南亞500強榜單 成印尼排名最高金融機構

印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI）(IDX: BBRI)再獲國際殊榮，榮登2025年《財富》東南亞500強榜單，不僅成為印尼表現最佳的金融機構，還在東南亞金融業中位列第四。...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

相關題材的新聞稿