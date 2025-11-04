印尼人民銀行實現41.2萬億印尼盧比利潤，鞏固其在推動國民經濟中的戰略地位

BRI的總資產同比增長8.2%，達到2123.4萬億印尼盧比；貸款同比增長6.3%，達到1438.1萬億印尼盧比；第三方資金同比增長8.2%，達到1474.8萬億印尼盧比。經常賬戶與儲蓄賬戶比率提升至67.6%，資本充足率和資產質量保持穩健（資本充足率25.4%，不良貸款率3.08%）。

數字銀行業務持續增長，BRImo用戶同比增長19.4%至4440萬，交易量同比增長25.6%至5067.1萬億印尼盧比。Qlola同比增長35.4%，商戶和QRIS交易量同比分別增長20.8%和133.1%。

為助力國家提升社區福利與經濟韌性，BRI積極參與政府推動包容性經濟增長和中小微企業賦能的政策議程。通過人民商業信貸(KUR)計劃，BRI向280萬借款人發放了130.2萬億印尼盧比貸款。此外，BRI還通過1044億印尼盧比資金支持3854個社區廚房，助力實施免費營養餐計劃。

此外，印尼人民銀行通過「三百萬套住房計劃」助力社會福利提升和融資渠道拓展，向11萬戶低收入家庭發放住房貸款，總額達15.07萬億印尼盧比。該行還向370萬受益人發放2.25萬億印尼盧比的工資補貼援助(BLT)，並支持Merah Putih Village Cooperative Program計劃。

在政府政策支持下，BRI的賦能計劃持續推動地方經濟發展。通過Ultra Micro Holding，該生態系統現已服務3450萬借款人和1.85億儲蓄賬戶。BRILink代理網絡覆蓋6.6萬個村莊，擁有120萬名代理，促成1293.5萬億印尼盧比的交易額，有效打通偏遠地區的金融通道。與此同時，BRILian鄉村計劃已覆蓋4909個村莊，促進社區發展；KlasterkuHidupku持續壯大41715個產業集群；LinkUMKM通過提供數字市場准入，賦能1360萬家中小微企業。更多有關BANK BRI的信息,請訪問www.bri.co.id。

