騰盛博藥宣佈重新簽署資產收購協議以收購BRII-179的知識產權，並且已完成ENRICH研究患者招募

新聞提供者

騰盛博藥生物科技有限公司

31 12月, 2024, 19:10 CST

進一步鞏固了騰盛博藥對BRII-179知識產權和未來生產及供應的完全控制

包含BRII-179的組合療法研究（ENSURE、ENRICH和ENHANCE）正在快速推進，夯實公司實現乙型肝炎（HBV）功能性治癒的戰略

中國北京和美國北卡羅來納州達勒姆2024年12月31日 /美通社/ --  騰盛博藥生物科技有限公司（「騰盛博藥」或「公司」，股票代碼：2137.HK），一家致力於針對患者醫療需求未被滿足的疾病開發治療方案，以改善患者健康狀況和治療選擇的生物技術公司，今日宣佈，公司已與VBI Vaccines, Inc.和其部分子公司（「VBI」）及其債權人K2 VBI Equity Trust, LLC 和K2 HealthVentures LLC重新簽署協議，收購與BRII-179相關的知識產權(IP)及其他資產。

根據協議，公司將完全收購BRII-179的專利、技術訣竅和相關材料，消除了需向VBI支付的所有未來里程碑款項和特許權使用費。騰盛博藥將支付的總對價為1,800萬美元。隨著本次交易的完成，騰盛博藥和VBI還將終止此前於2024年2月14日宣佈的相關協議，該協議因VBI停止運營而未能完成。除已經以本票形式支付的250萬美元外，被終止協議項下的所有付款義務均會被取消。

「此次交易將確保BRII-179的臨床供應獲得保障，並擁有完整的IP所有權，」騰盛博藥董事長兼首席執行官洪志博士表示，「隨著BRII-179進入後期臨床開發階段，此次交易也將更多BRII-179的潛在回報留在騰盛博藥，為股東帶來更多價值。」

目前，騰盛博藥已啟動多項包含BRII-179的組合療法研究，以實現對慢性乙型肝炎（HBV）感染患者更高的功能性治癒率。現有研究繼續證明BRII-179有潛力篩選對治癒性療法高應答的HBV患者。基於過往累積的和最新數據，評估BRII-179序貫聯合elebsiran和PEG-IFNα治療的一項大型、前瞻、驗證性2b期研究（ENRICH研究）已完成患者招募。

關於乙型肝炎

乙型肝炎病毒（HBV）感染是世界上最重大的感染性疾病威脅之一，全球感染人數超過2.54億。[1]慢性HBV感染是肝臟疾病的主要原因，每年約有82萬人死於慢性HBV感染的併發症。[1]中國慢性HBV感染人數達8,700萬，非常值得關注。[2]

關於BRII-179

BRII-179（VBI-2601）是一種基於重組蛋白質的新型HBV 免疫治療候選藥物，可表達Pre-S1、Pre-S2和S HBV表面抗原，旨在誘導增強和廣泛的B細胞和T細胞免疫應答。騰盛博藥於2018年12月從VBI Vaccines, Inc.（「VBI」）引進了BRII-179，還自2023年7月起，將BRII-179的獨家許可擴展至全球市場。2023年11月，中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）授予BRII-179突破性治療認定。

關於 ENSURE、ENRICH 和 ENHANCE研究

ENSURE、ENRICH和ENHANCE都是2b期的驗證性研究，旨在評估BRII-179和elebsiran的不同聯合療法在顯著提高功能性治癒率方面的作用。這幾項研究設計結合了迄今為止多項早前和正在進行的2a期聯合療法研究累積的臨床數據。他們在統計學上能夠為更廣泛的 HBV 患者群體提供各種治療方案的治癒結果，並將決定公司的註冊策略。預計這幾項研究的結果將在 2025 年和 2026 年的各個科學會議上公佈。

關於騰盛博藥

騰盛博藥（股票代碼：2137.HK）是一家生物技術公司，致力於針對存在巨大未被滿足的患者需求、治療手段有限，以及給患者帶來嚴重社會歧視的重大公共衛生挑戰開發創新療法。公司專注於感染性疾病和中樞神經系統疾病，正在推進一條涵蓋多種獨特候選藥物的產品管線，重點包括針對乙型肝炎病毒（HBV）感染的領先項目。在富有遠見卓識和經驗豐富的領導團隊帶領下，公司在位於羅利-達勒姆、舊金山灣區、北京和上海的主要生物技術中心開展業務。欲瞭解更多信息，請訪問www.briibio.com

[1] World Health Organization. (April 2024). Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9789240091672

[2] World Health Organization. Hepatitis. World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/china/health-topics/hepatitis#:~:text=There%20are%2087%20million%20people,living%20with%20chronic%20hepatitis%20C.

SOURCE 騰盛博藥生物科技有限公司

來自同一來源

騰盛博藥首次在2024年美國肝病研究學會 (AASLD) 年會上發布siRNA (Elebsiran) 聯合PEG-IFNα 對比PEG-IFNα 單藥治療的結果，證明聯合siRNA可更顯著提高HBV表面抗原清除

騰盛博藥首次在2024年美國肝病研究學會 (AASLD) 年會上發布siRNA (Elebsiran) 聯合PEG-IFNα 對比PEG-IFNα 單藥治療的結果，證明聯合siRNA可更顯著提高HBV表面抗原清除

騰盛博藥生物科技有限公司（「騰盛博藥」或「公司」，股票代碼：2137.HK），一家致力於針對患者醫療需求未被滿足的疾病開發治療方案，以改善患者健康狀況和治療選擇的生物技術公司，在11月15日至19日於美國加利福尼亞州聖地亞哥舉行的美國肝病研究學會（AASLD）年會上，以最新突破（late-break...
騰盛博藥在2024年EASL™大會上發佈其正在進行的慢性乙型肝炎2期研究最新數據

騰盛博藥在2024年EASL™大會上發佈其正在進行的慢性乙型肝炎2期研究最新數據

騰盛博藥生物科技有限公司（「騰盛博藥」、「我們」或「公司」，股票代碼：2137.HK），一家致力於針對患者未被滿足的需求以及重大公共衛生性疾病開發創新療法的跨國企業，今天在2024年歐洲肝臟研究協會（EASL™）大會上發佈了兩項2期研究的新數據，這些數據評估了BRII-179與BRII-835（el...
此來源更多新聞稿

探索

醫療制藥

醫療制藥

保健與醫院

保健與醫院

生物技術

生物技術

臨床試驗與醫學發現

臨床試驗與醫學發現

相關題材的新聞稿