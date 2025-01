騰盛博藥宣佈重新簽署資產收購協議以收購BRII-179的知識產權，並且已完成ENRICH研究患者招募

進一步鞏固了騰盛博藥對BRII-179知識產權和未來生產及供應的完全控制

包含BRII-179的組合療法研究(ENSURE、ENRICH和ENHANCE)正在快速推進,夯實公司實現乙型肝炎(HBV)功能性治癒的戰略

中國北京和美國北卡羅來納州達勒姆2024年12月31日 /美通社/ -- 騰盛博藥生物科技有限公司(「騰盛博藥」或「公司」,股票代碼:2137.HK),一家致力於針對患者醫療需求未被滿足的疾病開發治療方案,以改善患者健康狀況和治療選擇的生物技術公司,今日宣佈,公司已與VBI Vaccines, Inc.和其部分子公司(「VBI」)及其債權人K2 VBI Equity Trust, LLC 和K2 HealthVentures LLC重新簽署協議,收購與BRII-179相關的知識產權(IP)及其他資產。

根據協議,公司將完全收購BRII-179的專利、技術訣竅和相關材料,消除了需向VBI支付的所有未來里程碑款項和特許權使用費。騰盛博藥將支付的總對價為1,800萬美元。隨著本次交易的完成,騰盛博藥和VBI還將終止此前於2024年2月14日宣佈的相關協議,該協議因VBI停止運營而未能完成。除已經以本票形式支付的250萬美元外,被終止協議項下的所有付款義務均會被取消。

「此次交易將確保BRII-179的臨床供應獲得保障,並擁有完整的IP所有權,」騰盛博藥董事長兼首席執行官洪志博士表示,「隨著BRII-179進入後期臨床開發階段,此次交易也將更多BRII-179的潛在回報留在騰盛博藥,為股東帶來更多價值。」

目前,騰盛博藥已啟動多項包含BRII-179的組合療法研究,以實現對慢性乙型肝炎(HBV)感染患者更高的功能性治癒率。現有研究繼續證明BRII-179有潛力篩選對治癒性療法高應答的HBV患者。基於過往累積的和最新數據,評估BRII-179序貫聯合elebsiran和PEG-IFNα治療的一項大型、前瞻、驗證性2b期研究(ENRICH研究)已完成患者招募。

關於乙型肝炎

乙型肝炎病毒(HBV)感染是世界上最重大的感染性疾病威脅之一,全球感染人數超過2.54億。[1]慢性HBV感染是肝臟疾病的主要原因,每年約有82萬人死於慢性HBV感染的併發症。[1]中國慢性HBV感染人數達8,700萬,非常值得關注。[2]

關於BRII-179

BRII-179(VBI-2601)是一種基於重組蛋白質的新型HBV 免疫治療候選藥物,可表達Pre-S1、Pre-S2和S HBV表面抗原,旨在誘導增強和廣泛的B細胞和T細胞免疫應答。騰盛博藥於2018年12月從VBI Vaccines, Inc.(「VBI」)引進了BRII-179,還自2023年7月起,將BRII-179的獨家許可擴展至全球市場。2023年11月,中國國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)授予BRII-179突破性治療認定。

關於 ENSURE、ENRICH 和 ENHANCE研究

ENSURE、ENRICH和ENHANCE都是2b期的驗證性研究,旨在評估BRII-179和elebsiran的不同聯合療法在顯著提高功能性治癒率方面的作用。這幾項研究設計結合了迄今為止多項早前和正在進行的2a期聯合療法研究累積的臨床數據。他們在統計學上能夠為更廣泛的 HBV 患者群體提供各種治療方案的治癒結果,並將決定公司的註冊策略。預計這幾項研究的結果將在 2025 年和 2026 年的各個科學會議上公佈。

關於騰盛博藥

騰盛博藥(股票代碼:2137.HK)是一家生物技術公司,致力於針對存在巨大未被滿足的患者需求、治療手段有限,以及給患者帶來嚴重社會歧視的重大公共衛生挑戰開發創新療法。公司專注於感染性疾病和中樞神經系統疾病,正在推進一條涵蓋多種獨特候選藥物的產品管線,重點包括針對乙型肝炎病毒(HBV)感染的領先項目。在富有遠見卓識和經驗豐富的領導團隊帶領下,公司在位於羅利-達勒姆、舊金山灣區、北京和上海的主要生物技術中心開展業務。欲瞭解更多信息,請訪問www.briibio.com。

