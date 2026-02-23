BTCC 推出 TradFi 交易功能，以 USDT 打通外匯、股票與大宗商品市場

新聞提供者BTCC
波蘭羅茲2026年2月23日 /美通社/ -- 全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布推出 BTCC TradFi，透過全新跨市場交易功能，讓用戶可在單一平台直接參與外匯、商品、指數與股票市場，並統一以 USDT 作為保證金與結算貨幣，實現加密資產與傳統金融市場的無縫銜接。
2025 年全球外匯交易量創下歷史新高，貴金屬亦出現近年最強漲勢，顯示在市場波動加劇的環境下，投資人對可用於避險與分散風險的傳統金融資產需求持續升溫。BTCC TradFi 正是在此趨勢下推出，讓用戶可透過加密資產交易傳統市場商品，並在不同資產類別之間靈活配置資產部位。
延伸代幣化資產動能，強化多資產生態系
BTCC 表示，TradFi 的推出是平台多資產布局的重要一步，並建立在既有代幣化商品成長基礎之上。其中，根據 BTCC 2026 年第一季度成長報告，代幣化黃金於 2025 年全年交易量達 57.2 億美元，第四季較第一季成長 809%。
除跨市場交易功能外，BTCC 先前亦同步拓展 BTCC Earn場景，讓用戶在不同市場環境下可靈活配置資金，提升整體資金使用效率。在市場波動加劇的環境中，用戶對兼顧流動性與收益的資產配置工具需求持續上升，平台正逐步完善一站式多資產帳戶體系。
BTCC 一站式 USDT 交易，串聯加密與傳統市場
BTCC TradFi 提供多項核心功能，包括：
- 以 USDT 為保證金交易外匯、貴金屬、能源、指數與股票
- 在加密市場與傳統市場間自由切換
- 所有交易統一以 USDT 結算，降低匯兌複雜度
- 提供具競爭力點差與最高 500 倍槓桿（部分商品）
第一階段支援五大資產類別、逾 25 種交易標的
貴金屬：XAUUSD、XAGUSD、XPTUSD、XPDUSD、XALUSD
能源商品：UKOIL、USOIL
全球指數：DJ30、TECH100、SP500、GER30、UK100
外匯：GBPUSD、EURUSD、AUDUSD、NZDUSD
股票：META、TSLA、MSFT、GOOG、AAPL、AMD、AMZN、NVIDIA、ORCL、NFLX、INTEL
BTCC TradFi 同時支援網頁與行動 App 操作，並延續平台進軍實體資產（RWA）領域的策略方向。此前，BTCC 代幣化貴金屬交易曾在全球市場波動期間創下 單日 3.01 億美元 的交易量紀錄。
BTCC 目前服務全球超過 1,100 萬名用戶，並持續打造串聯傳統金融市場與加密資產交易的基礎設施。未來數月，平台將進一步擴充資產類別並新增更多主流 TradFi 商品，強化多資產交易體驗。
關於 BTCC
BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,100 萬名用戶。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌代言人，致力於提供安全、易用且具高度體驗品質的加密貨幣交易服務。
官方網站：https://www.btcc.com/en-US
X（前 Twitter）：https://x.com/BTCCexchange
媒體聯絡信箱：[email protected]
