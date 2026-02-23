BTCC 推出 TradFi 交易功能，以 USDT 打通外匯、股票與大宗商品市場

波蘭羅茲2026年2月23日 /美通社/ -- 全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布推出 BTCC TradFi，透過全新跨市場交易功能，讓用戶可在單一平台直接參與外匯、商品、指數與股票市場，並統一以 USDT 作為保證金與結算貨幣，實現加密資產與傳統金融市場的無縫銜接。

2025 年全球外匯交易量創下歷史新高，貴金屬亦出現近年最強漲勢，顯示在市場波動加劇的環境下，投資人對可用於避險與分散風險的傳統金融資產需求持續升溫。BTCC TradFi 正是在此趨勢下推出，讓用戶可透過加密資產交易傳統市場商品，並在不同資產類別之間靈活配置資產部位。