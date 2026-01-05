第六項BTD！蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)聯合免疫療法K藥一線治療PD-L1陽性NSCLC獲突破性療法認定

中國成都2026年1月5日 /美通社/ -- 2026年1月5日，四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（「科倫博泰」或「公司」，6990.HK）宣布，公司自主研發的靶向TROP2 ADC蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT，亦稱SKB264/MK-2870)(佳泰萊®)聯合默沙東的抗PD-1單抗帕博利珠單抗(可瑞達®[1])一線治療PD-L1腫瘤比例分數（TPS）≥ 1%的表皮生長因子受體（EGFR）基因突變陰性和間變性淋巴瘤激酶（ALK）陰性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC），已獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)藥品評審中心(CDE)授予突破性療法認定(BTD)。

突破性療法認定主要授予對於尚無有效治療手段的，該藥物可以提供有效防治手段或與現有治療手段相比具有明顯臨床優勢的治療方案。對於納入突破性治療藥物程序的藥物，在符合相關條件的情況下，可以在申請藥品上市許可時提出附條件批准申請和優先審評審批申請。

此前，公司公布了蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)聯合帕博利珠單抗一線治療PD-L1陽性NSCLC的III期OptiTROP-Lung05臨床試驗結果，其在主要終點無進展生存期(PFS)顯示出統計學意義和臨床意義的顯著改善，並在總生存期(OS)方面觀察到獲益趨勢。OptiTROP-Lung05研究是首個免疫聯合ADC在一線治療NSCLC上達到主要終點的III期臨床研究。此次在一線治療PD-L1陽性NSCLC獲得突破性療法認定，將為加速蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)在此適應症審評與上市進程提供助力。

截至目前，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)先後已獲得五項突破性療法認定，分別用於：

治療局部晚期或轉移性三陰性乳腺癌(TNBC)(2022年7月)；

治療EGFR-TKI治療後疾病進展的局部晚期或轉移性EGFR突變NSCLC (2023年1月)；

治療既往接受過至少二線系統化療的局部晚期或轉移性激素受體陽性(HR+)且人類表皮生長因子受體2陰性(HER2-)乳腺癌(BC) (2023年6月)；

一線治療不可手術切除的局部晚期、復發或轉移性PD-L1陰性TNBC(2024年3月)；

聯合抗PD-L1單抗塔戈利單抗一線治療無驅動基因突變的局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC(2025年6月)。

關於蘆康沙妥珠單抗 (sac-TMT)( 佳泰萊 ® )

作為公司的核心產品，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)是一款公司擁有自主知識產權的新型TROP2 ADC，針對NSCLC、BC、胃癌(GC)、婦科腫瘤等晚期實體瘤。蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)采用新型連接子進行開發，其通過偶聯一種貝洛替康衍生的拓撲異構酶I抑制劑作為有效載荷，藥物抗體比(DAR)達到7.4。蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)通過重組抗TROP2人源化單克隆抗體特異性識別腫瘤細胞表面的TROP2，其後被腫瘤細胞內吞並於細胞內釋放有效載荷KL610023。KL610023作為拓撲異構酶I抑制劑，可誘導腫瘤細胞DNA損傷，進而導致細胞周期阻滯及細胞凋亡。此外，其亦於腫瘤微環境中釋放KL610023。鑒於KL610023具有細胞膜滲透性，其可實現旁觀者效應，即殺死鄰近的腫瘤細胞。

於2022年5月，公司授予默沙東(美國新澤西州羅威市默克公司的商號)在大中華區(包括中國內地、香港、澳門及台灣)以外的所有地區開發、使用、制造及商業化蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)的獨家權利。

截至目前，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)的3項適應症已於中國獲批上市，分別用於：經EGFR-TKI和含鉑化療治療後進展的EGFR基因突變陽性的局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC；既往至少接受過2種系統治療（其中至少1種治療針對晚期或轉移性階段）的不可切除的局部晚期或轉移性TNBC；經EGFR-TKI治療後進展的EGFR基因突變陽性的局部晚期或轉移性非鱗狀NSCLC。其中前2項適應症已經被納入醫保范圍，將為更多腫瘤患者帶來臨床獲益。

蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)是全球首個在肺癌適應症獲批上市的TROP2 ADC藥物。此外，蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)二線及以上治療HR+/HER2- BC的sNDA已獲國家藥品監督管理局藥品審評中心受理，並被納入優先審評審批程序。

目前，科倫博泰已在中國開展9項注冊性臨床研究。默沙東已啟動15項正在進行的蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)作為單藥療法或聯合帕博利珠單抗或其他抗癌藥物用於多種類型癌症的全球性III期臨床研究(這些研究由默沙東申辦並主導)。

關於科倫博泰

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK)是科倫藥業控股子公司，專注於創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點布局腫瘤、自身免疫、炎症和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平台，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30余個重點創新藥項目，其中4個項目已獲批上市，1個項目處於NDA階段，10余個項目正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平台OptiDCTM，已有2個ADC項目獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。更多信息請訪問官網https://kelun-biotech.com/。

[1]可瑞達® (帕博利珠單抗)為美國新澤西州羅威市默克公司的附屬公司Merck Sharp & Dohme LLC (MSD)的注冊商標

