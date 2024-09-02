Build4Asia 2025 全面升級 揭曉新日期新地點

香港2024年9月2日 /美通社/ -- Build4Asia — 亞洲創新安防、建築、電氣展覽會將於2025迎來新的里程碑，解鎖新日期、新地點和新視角。展覽原定5月於香港會議展覽中心舉行，改期後將於7月15至17日在亞洲國際博覽館精彩亮相，更會與三個領跑業界的科技展覽同場舉行，包括亞洲國際電池及儲能技術展覽會 (The Battery Show Asia)、亞洲國際新能源交通工具產業展覽會 (Mobility Tech Asia) 及全新亞洲數據中心峰會暨產業展覽會 (Data Center Asia)。本屆展覽全方位升級，致力維持高品質的同時，聚焦尖端科技，擴大在亞洲的影響力。

強強聯手 擴大展品範疇和受眾

同場舉行的頂尖科技展包括亞洲國際電池及儲能技術展覽會、亞洲國際新能源交通工具產業展覽會及亞洲數據中心峰會暨產業展覽會均首次登陸香港，它們將延續其母展於美國及歐洲成功舉辦的經驗，繼續擴展規模至亞洲板塊，攜手再創高峰。展覽將橫跨亞洲國際博覽館六個展覽廳，帶來強勁協同效應，不僅加速跨產業數碼轉型，也增強香港與區內市場的聯繫，使之成為技術創新和交流合作的樞紐。

除了增強區內影響力，跨界科技展聯動更擴大了Build4Asia的規模和受眾，吸引了更多來自不同領域如能源儲存、系統整合、環境可持續發展、電力供應、資訊科技和基礎設施、工程、房地產開發、設施和建築管理、實體和網路安全、風險管理、創投人士和投資者等專業買家。透過匯聚科技專才和頂尖方案，建築界人士可獲取更全面的技術支援，提高項目的效率和可持續性，回應社會對智慧和彈性城市日新月異的需求。

結合基建與數碼科技 勾勒智慧城市藍圖

本屆展覽以「智慧城市發展的多元藍圖」為主題，探索如何創建智慧、共融和公平的城市。實現此願景將經歷兩個階段，第一階段強調綜合基礎設施規劃，透過重新構思建築物和公共設施的建設和管理，提高城市營運效率，涵蓋層面包括設計和建築、廢物管理、水和能源消耗和交通運輸等。第二階段則是探索數據和科技的潛力，無縫整合實體基礎設施與數碼科技。Build4Asia 2025將展示每個階段中不可或缺的創新產品和服務，致力推動智慧城市發展，同時提高市民生活質量，創造更美好、更可持續的未來。

透過與其他科技展覽聯手，Build4Asia 不再局限於硬件和基礎設施展示，重新定位為開放式數據共享中心，深入探討建築、能源、數據及交通運輸等核心科技領域，集齊所有打造智慧城市的核心元素，加快實現共同願景。

推動亞洲互聯互通 提升區域影響力

踏入2025年，Build4Asia 將立足香港，放眼亞洲，致力拓展北亞和大中華市場，並將重心放在發展蓬勃的大灣區。為此，展覽將遷址至亞洲國際博覽館，拉近展覽與海外市場的距離。新展覽場地毗鄰香港主要交通基建，包括世界三大國際客運機場之一的香港國際機場，大大縮短海外訪客的交通時間，同時亦連接港珠澳大橋，讓中國內地和澳門訪客一小時內直達會場。移師新場地可確保所有訪客無縫通行，創造更便捷高效的訪港體驗，從而提升展覽的吸引力。

為進一步提升展覽的便利性，Build4Asia 將推出多項交通服務，包括從市中心或指定地點出發的點對點接駁車服務，以及機場快線折扣優惠等，助訪客節省尋找路線的時間，專注於展會本身，享受輕鬆、便捷、高效的觀展體驗。全新展覽場地與交通服務相結合，實現香港與海外市場的互聯互通，使業界專才能夠與香港、亞洲乃至全球的同行建立更廣泛的聯繫。

揭開卓越建築新序幕

Build4Asia 將於 2025年煥新啟航，匯聚最先進的建築技術和區內行業先鋒，打造區內領先科創樞紐。本屆展覽的規模和影響力皆超越往屆，不僅聚焦建築科技，與多個首屈一指科技展會同場舉行，更另擇新址，拓展自身在亞洲地區的影響力，讓展覽成為亞洲建築領域的權威。誠邀業內人士於2025年7月15至17日親臨亞洲國際博覽館，見證展覽升級蛻變，共創建築新未來。

關於亞洲英富曼會展有限公司

亞洲英富曼會展有限公司 (Informa Markets) 旨在為各行各業和專業市場，提供交易、創新和發展平台。業務包括550多個國際B2B活動和品牌，涵蓋多個領域，包括醫療、保健與製藥，基礎設施，建築及房地產，時尚服飾，酒店、食品與飲料，以及健康與營養等。通過舉辦面對面會展，提供專業數據和可執行數據解決方案，為全球客戶和合作夥伴提供參與、體驗和達成交易的機會。作為全球領先的會展主辦方，我們為各種各樣的貿易行業注入發展動力，釋放機遇，為其蓬勃發展助一臂之力。欲了解更多信息，請瀏覽 www.informamarkets.com .

SOURCE 亞洲英富曼會展有限公司