必維集團（Bureau Veritas）亮相台灣國際智慧能源週 - 聚焦新能源、永續與資安整合解決方案

新聞提供者必維集團
29 10月, 2025, 15:30 CST
台北 2025年10月29日 /美通社/ -- 由外貿協會與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同舉辦的「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於今年10月29日至31日在台北南港展覽1館盛大展出。作為全球領先的TIC（測試、檢驗與驗證）機構，來自法國的必維集團（Bureau Veritas，以下簡稱BV）將再度參與亞太區最具影響力的綠能與淨零轉型平台，展示其在新能源、永續發展與資安治理領域的整合服務，協助企業邁向淨零與數位雙轉型。
在永續浪潮之下，企業要如何「綠色轉型」至關重要。為此集團旗下的消費性產品事業部、工業事業部和驗證事業部攜手聚焦淨零轉型三要素：新能源X永續X資安，協助企業制定轉型策略：
新能源：
- 展示儲能領域的檢測、驗證與檢驗能力，協助企業確保系統安全、符合法規要求，此外，提供氫能驗證與核能等新能源相關檢驗。
- 展示電池化學測試（Battery Chemical Testing）與性能驗證服務，涵蓋材料分析、有害物質檢測與安全評估，協助企業確保電池產品符合國際法規與市場要求，支援新能源應用的安全與永續發展。
永續發展：
- 提供碳盤查、減碳路徑、供應鏈管理與碳中和服務，協助企業建立永續治理體系。
- 支援綠色製造與環境足跡評估（LCA），推動產品全生命週期減碳。
- 提供化學測試與包裝運輸測試（ISTA）等能力，協助品牌在產品設計、生產與流通階段落實安全與環保要求，打造永續供應鏈。
- 歐盟環境標章申請-協助客戶申請接軌國際之各項環保標章，提早佈局國際永續市場。
- 提供涵蓋運輸、建築、能源與碳管理等領域的國際永續認驗證服務，包括 ISO 14083（運輸供應鏈碳排放量化與報告）、LEED 綠建築、ISCC 國際永續性與碳驗證、GHG Protocol 等。
資安：
- 隨著智慧製造與物聯網應用普及，BV提供完整的資安測試與認證服務，包含產品安全性測試、滲透測試與資安管理系統評估，協助企業強化資訊防護能力，確保系統運作安全。
- AI時代的雙軌治理，我們提供ISO 27001、ISO/IEC 42001等相關管理系統認證服務，除了符合資安需求，面對AI使用，協助企業在創新與責任之間取得平衡。
透過「新能源」、「永續」與「資安」三大核心主題，BV展現其在檢測、檢驗、驗證與永續發展領域的專業實力，攜手企業共創淨零未來。
BV 連續兩年，被時代雜誌選為全球最佳公司之一，近期獲選納入 巴黎CAC 40股市指數，並榮獲 CDP A級肯定。我們憑藉全球資源和當地專業知識的結合，能夠幫助客戶降低風險，滿足社會需求，並促進企業、政府機構和消費者之間的信任關係。BV Trust Makers誠邀各界專業先進參與，聚焦新能源、永續與資安整合解決方案，共同探索轉型的機會與挑戰。
必維攤位資訊
- 中文攤位名稱：必維集團
- 英文攤位名稱：Bureau Veritas
- 攤位編號：I0430
- 地點：台北南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 日期：2025/10/29-31
- 時間：10/29 10:00- 17:00;10/30 10:00- 17:00;10/31 10:00- 16:00
- 展覽官網：https://www.energytaiwan.com.tw/en/index.html
