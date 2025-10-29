必維集團（Bureau Veritas）亮相台灣國際智慧能源週 - 聚焦新能源、永續與資安整合解決方案

台北 2025年10月29日 /美通社/ -- 由外貿協會與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同舉辦的「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於今年10月29日至31日在台北南港展覽1館盛大展出。作為全球領先的TIC（測試、檢驗與驗證）機構，來自法國的必維集團（Bureau Veritas，以下簡稱BV）將再度參與亞太區最具影響力的綠能與淨零轉型平台，展示其在新能源、永續發展與資安治理領域的整合服務，協助企業邁向淨零與數位雙轉型。

在永續浪潮之下，企業要如何「綠色轉型」至關重要。為此集團旗下的消費性產品事業部、工業事業部和驗證事業部攜手聚焦淨零轉型三要素：新能源X永續X資安，協助企業制定轉型策略：