Bybit 慶祝六週年非凡成長歷程

談到 Bybit 的非凡轉型歷程，Bybit 聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou表示：

「 Bybit 的成長故事是一段轉型之旅。在過去六年裡，我們不僅達成了諸多里程碑，還重新定義了加密行業的可能性。Bybit 以創新、信任和包容為使命，致力於塑造 Web3 的未來，為全球數百萬人參與數字經濟提供支持。我們正在共同構建一個充滿無限可能的世界。」

創新推動轉型發展

創新一直是 Bybit 成功的基石。平台推出了許多顛覆性產品，例如其 Web3 質押平台上的首個交易所支持的流動性質押代幣（LST）bbSOL，以及先進的去中心化交易解決方案 DEX Pro，成功實現了中心化交易所（CEX）與去中心化交易所（DEX）的無縫銜接。這些創新在 2024 年的 WSOT DEX Wave 活動中得到了充分展示，凸顯了 Bybit 融合 CEX 與 DEX 平台的能力。

引領 Web3 生態系統

Bybit 在 Web3 生態系統中的領導地位也表現在其市場份額的快速增長上。例如，其在 TON 生態系統中的市場份額從 2023 年初的 3% 增至 2024 年底的 17%。這一顯著增長體現了 Bybit 為適應不斷演變的加密市場環境，提供尖端解決方案的承諾。

今年早些時候，Bybit 成為首家通過空投完成 Catizen（$CATI）代幣分發的交易所，該代幣是基於 Telegram 的「邊玩邊賺」遊戲 Catizen 的一部分。這些複雜空投操作的順利完成，展示了 Bybit 技術基礎設施的強大以及其推動 Web3 發展的決心。

全球合規與社區承諾

Bybit 的「合規優先」戰略在多個全球司法管轄區包括阿根廷、荷蘭、哈薩克斯坦、格魯吉亞、立陶宛、土耳其和迪拜等多個全球司法管轄區取得牌照。此外，Bybit 還是首家推出符合伊斯蘭教義的清真賬戶的全球加密交易所，進一步拓展了服務的可及性。這些舉措體現了 Bybit 增強信任、構建充滿活力的 Web3 生態系統的願景。

2024年，Bybit 在促進區塊鏈社區發展方面取得了顯著進展：作為Blockchain for Good Alliance（BGA）的積極貢獻者，Bybit 已吸納了超過100位合作夥伴，並吸引了逾1000名參與者加入其最新的黑客松活動。BGA Web3 奧斯卡獎也於近期在曼谷舉行，表彰了七個利用區塊鏈技術推動可持續發展的傑出項目。此外，Bybit 作為 2024 Crypto Content Creator Campus的冠名贊助商，匯聚了超過200位創作者，為下一波加密內容創新者提供了強大支持。

在慶祝六週年之際，Bybit 仍將堅定踐行其「構建、變革、加速」加密和 Web3 生態系統的使命。Bybit 的創新和信任之旅預示著一個充滿希望的未來，它將繼續引領數字經濟的發展方向。

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關於 Bybit

Bybit 是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務用戶超過 5，000 萬。Bybit 成立於 2018 年，為加密貨幣投資者和交易者提供了一個專業平台，讓他們能夠找到超快速匹配引擎、全天候客戶服務和多語言社區支持。Bybit 是一級方程式車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

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