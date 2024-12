Bybit viert zes jaar transformationele groei

DUBAI, UAE, 5 december 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, viert trots zijn 6e verjaardag op zijn reis van innovatie, veerkracht en groei die het cryptocurrency landschap opnieuw heeft gedefinieerd.

Bybit Celebrates Six Years of Transformational Growth

Bybit's razendsnelle opkomst in de cryptocurrency-wereld wordt weerspiegeld in zijn opmerkelijke prestaties. In het afgelopen jaar is het aantal geregistreerde gebruikers van Bybit verdrievoudigd van 20 miljoen tijdens de 5e verjaardag tot bijna 60 miljoen tijdens de 6e verjaardag. Dit bewijst het vermogen van het platform om een snel groeiend wereldwijd publiek aan te trekken en te behouden. Bybit heeft nu een gemiddeld dagelijks handelsvolume van $ 33 miljard in het afgelopen kwartaal, met een historisch hoog handelsvolume van $ 100 miljard in augustus 2024. Deze groei heeft Bybit naar de tweede plaats op de spotmarkt gebracht, van de 7e plaats vorig jaar met 3,2% naar 8,51% in 2024. Bybit heeft ook significante vooruitgang geboekt op de derivatenmarkt, met een stijging van zijn aandeel van 6% naar 15%, wat zijn robuuste aanbod en strategische vooruitgang verder benadrukt.

Ben Zhou, Co-founder en CEO van Bybit, zegt over Bybit's ongelooflijke reis:

"Bybit's reis is een verhaal van transformatie. In de afgelopen zes jaar hebben we niet alleen mijlpalen bereikt, maar ook opnieuw bedacht wat er mogelijk is in de crypto-industrie. Bij Bybit worden we gedreven door een streven naar innovatie, vertrouwen en inclusiviteit. We geven vorm aan de toekomst van Web3 en helpen miljoenen om deel te nemen aan de digitale economie. Samen bouwen we aan een wereld met grenzeloze kansen."

Innovatie als transformationele drijvende kracht

Innovatie is een hoeksteen van het succes van Bybit. Het platform heeft transformatieve producten geïntroduceerd zoals bbSOL, het eerste LST token op de beurs op zijn Web3 staking platform. Een ander product is DEX Pro, een geavanceerde gedecentraliseerde handelsoplossing die de kloof tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen overbrugt. Deze ontwikkelingen werden getoond tijdens de 2024 WSOT DEX Wave. Bybit toonde hier zijn vermogen om CEX en DEX platforms naadloos te integreren.

Baanbrekend voor het Web3-ecosysteem

Het leiderschap van Bybit in het Web3-ecosysteem blijkt verder uit het groeiende marktaandeel binnen het TON-ecosysteem, dat van 3% aan het begin van 2023 naar 17% eind 2024 is gegroeid. De beurs heeft ook zijn aanwezigheid in de Web3-ruimte versterkt, waarbij het TON-ecosysteem van 3% aan het begin van 2023 naar 17% eind 2024 is gestegen. Deze opmerkelijke groei laat Bybit's inzet zien voor het leveren van state-of-the-art maatoplossingen in een evoluerend cryptolandschap.

Eerder dit jaar was Bybit de eerste beurs die de Catizen ($CATI) tokens voltooide via een airdrop, onderdeel van het op Telegram gebaseerde tap-to-earn spel Catizen. Bybit's vermogen om complexe airdrop operaties uit te voeren toont de kracht van de technische infrastructuur en toewijding aan het bevorderen van Web3-mogelijkheden.

Wereldwijde naleving en maatschappelijke betrokkenheid

Bybit stelt naleving hoog in het vaandel. Deze aanpak is cruciaal geweest in het verkrijgen van licenties in belangrijke rechtsgebieden, waaronder Argentinië, Nederland, Kazachstan, Georgië, Litouwen, Turkije en Dubai. Bybit, dat zijn toewijding aan inclusiviteit en innovatie bewijst, werd de eerste wereldwijde cryptobeurs die Sharia-compliant islamitische rekeningen introduceerde. Hiermee werden zijn diensten toegankelijk voor een breder scala aan gemeenschappen. Deze initiatieven bevorderen sterkere verbindingen en weerspiegelen Bybit's missie om een vertrouwd en levendig web3-ecosysteem voor de wereldwijde gebruikers te creëren.

Bybit blijft zich inzetten voor een levendige en betrokken blockchaingemeenschap. In 2024 boekte het bedrijf opmerkelijke vooruitgang door actief bij te dragen aan de Blockchain for Good Alliance (BGA), meer dan 100 partners te werven en meer dan 1.000 deelnemers aan te trekken voor zijn laatste hackathon. Om uitzonderlijke prestaties te vieren, werden onlangs in Bangkok de BGA Web3 Oscar Awards uitgereikt aan zeven projecten als voorbeeld van de missie van de alliantie om blockchaintechnologie te gebruiken voor een duurzame toekomst. Daarnaast bracht Bybit's Crypto Content Creator Campus 2024 meer dan 200 makers samen. Bybit als titelsponsor speelde hier een cruciale rol in het versterken van de volgende golf van cryptocontentvernieuwers.

Nu Bybit zijn 6e verjaardag viert, blijft het standvastig in zijn missie om het crypto- en Web3-ecosysteem te "bouwen, transformeren en op te waarderen" Bybit's reis van innovatie en vertrouwen belooft een gedurfde toekomst terwijl het koploper blijft in het vormgeven van de digitale economie.

