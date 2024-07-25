Bybit推出現貨流動性配對計劃：連接優質做市商與項目，提高流動性

阿聯酋迪拜2024年7月24日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit欣然宣布推出現貨流動性配對計劃（Spot Liquidity Pairing Program）。該計劃旨在將優質做市商與尋求改善流動性的項目聯繫起來。

現貨流動性配對計劃為流動性提供者提供了加入Bybit並與其合作的機會。該計劃的主要優勢之一是為優質流動性提供者帶來知名度。Bybit將在項目推薦列表的「優質」類別中突出顯示流動性提供者。這種認可有助於建立穩固的合作關係，吸引更多潛在項目。

Bybit很高興公布以下七月份的優質做市商名單（按字母順序排列），對他們的出色表現表示祝賀：

Amber Group

Auros

CyantArb

DWF Labs

Flow Traders

Pulsar Trading

Raven

這些做市商在提供流動性方面表現突出，因此成為尋求改善流動性和優化市場准入策略的項目的重要合作夥伴。

Bybit機構負責人Eugene Cheung表示：「現貨流動性配對計劃體現了Bybit正在營造穩健的交易環境並促進數字資產生態系統的發展。通過連接優質做市商與有前景的項目，Bybit旨在提高流動性，為用戶提供無縫交易體驗。」

Auros交易主管Le Shi稱：「我們很高興被Bybit評為優質做市商。這一認可強調了我們提供頂級流動性解決方案的承諾，與我們促進數字資產生態系統的發展和提高其效率的使命保持一致。我們期待與Bybit繼續合作，為所有用戶提供更順暢的交易體驗。」

#Bybit / #TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名第二的加密貨幣交易所，擁有3700萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快配對引擎、全天候客戶服務和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

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SOURCE Bybit