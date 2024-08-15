Bybit推出子賬戶，革新交易體驗並提升交易策略

Bybit子賬戶是嵌套在用戶Bybit主賬戶下的獨立賬戶，提供了量身定制的資金和策略管理方法。用戶可以選擇兩種類型的子賬戶：標準子賬戶和托管交易子賬戶，每種子賬戶都具有獨特的優勢，以滿足不同的交易需求。

使用Bybit子賬戶的主要優勢：

優化組織結構：輕鬆區分資金和策略，提高透明度和效率。

簡化跟蹤：無縫監控不同賬戶的投資情況。

增強安全性：為您的資產提供 多一層 安全保障。

安全保障。 同時參加比賽：可以同時參與多項交易競賽。

多樣化策略：通過在每個子賬戶中實施不同的策略，更好地管理交易風險。

明確的績效指標：深入瞭解每個子賬戶的表現，以便做出明智決策。

要創建子賬戶，用戶需要先在Bybit註冊，完成一級KYC認證，並開設主賬戶。讓子賬戶保持活躍狀態沒有最低餘額要求，而且無論是在子賬戶和主賬戶內創建、維護資產，還是在這兩個賬戶之間轉移資產時，都無需支付任何費用。

交易者最多可創建20個用於交易的標準子賬戶，且最多可靈活設置4個子賬戶，用於參加交易競賽。欲瞭解更多信息，請訪問：https://learn.bybit.com/en/subaccount-summer-school/

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名第二的加密貨幣交易所，擁有3900萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快配對引擎、全天候客戶服務和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

欲瞭解有關Bybit的更多詳情，請瀏覽Bybit Press。

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更多信息，請瀏覽：https://www.bybit.com

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SOURCE Bybit