Bybit introduceert Subaccount om handelservaring te revolutioneren en handelsstrategie te verbeteren

DUBAI, Uae, 15 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, is verheugd om de baanbrekende Subaccount te presenteren. Dit krachtige hulpmiddel is ontworpen om de handelservaring te verhogen en de handelsstrategie te verbeteren en handelaren te helpen hun verschillende handelsdoelen te bereiken met verbeterde organisatie en efficiëntie.

Bybit Introduces Subaccount to Revolutionize Trading Experience and Enhance Trading Strategy

Subaccounts op Bybit zijn aparte rekeningen die genest zijn onder het hoofdaccount van de gebruiker bij Bybit. Ze bieden een aangepaste aanpak voor het beheren van fondsen en strategieën. Gebruikers kunnen kiezen uit twee soorten subaccounts: Standaard Subaccounts en Custodial Trading Subaccounts, die elk unieke voordelen bieden om tegemoet te komen aan verschillende handelsbehoeften.

Belangrijkste voordelen van het gebruik van Bybit subaccounts:

Betere organisatie: Eenvoudig fondsen en strategieën scheiden voor meer duidelijkheid en efficiëntie.

Gestroomlijnde tracking: Naadloze controle van investeringen via verschillende accounts.

Verbeterde beveiliging: Voordeel van een extra beveiligingslaag voor uw activa.

Deelname aan gelijktijdige competities: Betrokkenheid bij meerdere handelscompetities tegelijk.

Gediversifieerde strategieën: Beter beheer van handelsrisico's aan de hand van verschillende strategieën voor elk subaccount

Duidelijke prestatiecijfers: Inzicht in de prestaties van elk subaccount voor geïnformeerde besluitvorming.

Om een subaccount aan te maken, kunnen gebruikers zich eerst registreren bij Bybit, de Level 1 KYC-verificatie voltooien en een hoofdaccount openen. Er is geen minimumsaldo vereist om subacounts actief te houden en er worden geen kosten in rekening gebracht voor het aanmaken, onderhouden of overdragen van activa tussen subaccounts en hoofdaccount.

Handelaren kunnen tot 20 standaard subaccounts aanmaken voor handelsdoeleinden, met de flexibiliteit om tot vier subaccounts te gebruiken voor handelswedstrijden. Ga voor meer informatie naar: https://learn.bybit.com/en/subaccount-summer-school/

