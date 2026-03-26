Bybit推出生息黃金產品，為代幣化黃金提供年化收益率

阿聯酋迪拜2026年3月26日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit推出XAUT Earn產品，使用戶能夠通過持有的代幣化黃金賺取利息，這項功能在傳統黃金市場和數字黃金市場中較為罕見。

XAUT Earn產品使用戶能夠通過Tether Gold (XAUT)獲取收益，XAUT是一種由實物黃金支持的數字資產。該產品將價格敞口與收益生成相結合，引入了一種全新的黃金所有權模式，與通常不提供收益的傳統黃金產品形成對比。

作為此次發佈的一部分，Bybit推出了兩款XAUT理財產品：靈活質押與定期儲蓄選項，兩者均提供年化收益率。

黃金歷來在經濟不確定性時期扮演避險資產的角色，但傳統上它並不能為持有者帶來收益。實物黃金、交易所交易基金以及PAXG等其他代幣化黃金產品，通常本身並不提供收益。XAUT Earn引入了一種結構，允許持有者在保留黃金敞口的同時賺取回報。

在整個市場中，生息黃金產品依然有限，收益機會主要集中在穩定幣領域。XAUT Earn的推出，擴展了數字資產生態系統中與實物資產掛鉤的收益型工具的範圍。

該產品反映了市場對既能保值又能產生收益的資產日益增長的需求。這一策略拓寬了黃金對於傳統投資者和數字資產用戶雙方的實用性。該產品旨在吸引廣泛的參與者，包括尋求額外用途的傳統黃金持有者、尋求穩定幣收益產品之外多元化選擇的加密貨幣用戶，以及對將防禦性資產與收益策略相結合感興趣的避險投資者。

此次發佈是Bybit持續拓展產品系列、通過資產支持的收益解決方案連接傳統金融與數字金融的舉措之一。

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