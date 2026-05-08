Bybit最新儲備金證明報告顯示核心持倉資產儲備實力雄厚

阿聯酋迪拜2026年5月8日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit發布第35期準備金證明(Proof-of-Reserves)報告，本次報告統計資產余額截至2026年4月22日，主流資產總價值突破170億美元。本次報告由Hacken獨立審計驗證，最新披露數據顯示，所有重點追蹤主流資產的儲備率均超過100%，意味著平台用戶負債已全部由鏈上持倉資產足額支持。

該報告體現出Bybit持續堅守信息透明原則，定期公開可核驗的準備金數據，方便用戶自行核實托管資產狀況。最新數據顯示，平台主流加密貨幣與穩定幣均保持持續超額儲備，其中USDC儲備緩沖尤為充足，比特幣(BTC)、以太坊(ETH)儲備覆蓋比例亦保持穩健水平。

關鍵指標（截至2026年4月22日）

USDT儲備率：107%

（用戶資產：約60.1億USDT | 錢包持倉：約64.7億USDT）

USDC儲備率：159%

（用戶資產：約7.1688億USDC | 錢包持倉：約11.4542億USDC）

BTC儲備率：109%

（用戶資產：44,566 BTC | 錢包持倉：48,986 BTC）

ETH儲備率：102%

（用戶資產：433,877 ETH | 錢包持倉：445,886 ETH）

穩定幣儲備規模遠超負債規模，加密資產覆蓋率則與用戶資產余額高度匹配，儲備結構均衡穩健。這樣的資產配置方式彰顯平台保守審慎的資產托管理念，在留存超額儲備金的同時，兼顧資金效率。

用戶可通過Bybit儲備金證明頁面訪問完整報告和驗證詳情，該頁面會定期更新儲備金余額和審計證明。

#Bybit / #CryptoArk / #ProofofReserves

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