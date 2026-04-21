Bybit每日刮刮樂：將每日交易行為轉化為真實獎勵

新聞提供者Bybit
21 4月, 2026, 21:39 CST
阿聯酋迪拜2026年4月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈推出最新一期旗艦活動——「每日刮刮樂」(Daily Treasure Hunt)。該活動專為長期穩定交易的用戶打造，是一項常態化激勵計劃。持續進行交易的交易者與加密貨幣愛好者參與活動就有機會贏取豐厚獎品與額外獎勵。
步步向前：每一次操作，皆有價值
用戶只需在平台保持活躍，完成簡單任務並積累積分，即可將交易旅程中的每一步轉化為實實在在的獎勵。無論是每日交易、體驗全新功能，還是參與限時任務，每一項操作都能讓參與者距離獎勵最大化更進一步。
本次活動各等級均設有誘人福利，包括收益加成券、Bybit VIP體驗卡，以及最高100 USDT的空投獎勵。
參與者可通過完成指定任務獲取積分：
- 每日交易任務：單筆交易低至10 USDT即可賺取積分，連續交易可獲得額外積分獎勵
- 互動任務：體驗Bybit最新產品與功能，積累積分
- 限時任務：完成與Bybit新品相關的特別任務，加速積分積累
- 驚喜刮刮卡：每50積分可兌換一次刮獎機會，活動共投放100萬張刮刮卡，單張卡最高可贏取1,000 USDT，先到先得
「每日刮刮樂」活動鼓勵交易者規劃積分最大化策略、在養成良好交易節奏的同時收穫獎勵，豐富在Bybit平台的交易體驗。
本活動受相關條款與條件約束。有關參與資格及潛在限制的詳細信息，用戶可訪問活動頁面查看：每日刮刮樂：每天攢一點，獎勵多億點
#Bybit / #CryptoArk / #IMakeIt
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋樑，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。
欲瞭解有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Press
媒體垂詢，請聯繫：[email protected]
如需瞭解最新信息，請關註：Bybit的社群和社交媒體
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
SOURCE Bybit
分享這篇文章