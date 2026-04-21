Bybit每日刮刮樂：將每日交易行為轉化為真實獎勵

用戶只需在平台保持活躍，完成簡單任務並積累積分，即可將交易旅程中的每一步轉化為實實在在的獎勵。無論是每日交易、體驗全新功能，還是參與限時任務，每一項操作都能讓參與者距離獎勵最大化更進一步。

本次活動各等級均設有誘人福利，包括收益加成券、 Bybit VIP 體驗卡，以及最高100 USDT的空投獎勵。

參與者可通過完成指定任務獲取積分：

每日交易任務 ：單筆交易低至10 USDT即可賺取積分，連續交易可獲得額外積分獎勵

：單筆交易低至10 USDT即可賺取積分，連續交易可獲得額外積分獎勵 互動任務 ：體驗Bybit最新產品與功能，積累積分

：體驗Bybit最新產品與功能，積累積分 限時任務 ：完成與Bybit新品相關的特別任務，加速積分積累

：完成與Bybit新品相關的特別任務，加速積分積累 驚喜刮刮卡：每50積分可兌換一次刮獎機會，活動共投放100萬張刮刮卡，單張卡最高可贏取1,000 USDT，先到先得

「每日刮刮樂」活動鼓勵交易者規劃積分最大化策略、在養成良好交易節奏的同時收穫獎勵，豐富在Bybit平台的交易體驗。

本活動受相關條款與條件約束。有關參與資格及潛在限制的詳細信息，用戶可訪問活動頁面查看： 每日刮刮樂：每天攢一點，獎勵多億點

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋樑，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問 Bybit.com ，探索去中心化金融的未來。

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