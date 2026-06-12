Bybit推出2026足球季活動 獎池最高100萬美元

用戶可在Bybit上進行交易、跟蹤賽事結果，按比例瓜分獎池。活動不設排名機制，也不採用勝者通吃機制，所有符合資格的用戶均按照個人積分在總積分中的占比領取獎勵，積分越高，獲得的獎勵份額就越多。

本次活動分為三個獨立階段，每個階段都有單獨的獲獎機會：第一階段為小組賽階段，時間是2026年6月9日至6月28日；第二階段為淘汰賽階段，時間是2026年6月28日至7月12日；第三階段為決賽階段，時間是2026年7月12日至7月19日。每個階段開始時積分都會清零，參與者可在活動全程重新比拚、角逐獎勵。

參與活動需先完成每日任務、達成交易量目標來獲取積分。任一階段內，用戶積分淨額達到30方可獲得領獎資格。用戶可將積分押注在足球賽事結果上：預測正確，積分將根據全體參與用戶決定的動態比賽倍數進行倍增；若預測錯誤，所押積分將直接作廢。

每個階段結束後，平台會根據合格用戶的淨積分佔比，對獎池進行分配。各階段的獎池規模獨立設定，由全體參與用戶的總淨積分來決定，並預設上下限標準。在整個活動期間，根據不同階段及全體參與用戶的總淨積分情況，單階段獎池金額從5萬美元到32.5萬美元不等。

所有獎勵均以Mantle (MNT)代幣發放，金額以派發當日美元等值計算，獎勵會在各階段結束後的10個工作日內完成發放。

新用戶還可領取新人專屬福利：充值金額不少於100美元，且完成一筆不低於10美元的交易，即可領取價值5美元的MNT空投。

參與活動需滿足相關資格要求，用戶需完成一級身份認證，同時活動存在地區限制。英國、歐洲經濟區國家等地區暫不開放本次活動。

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