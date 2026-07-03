Bybit攜手合作方推出銀行三方服務，助力機構投資者通過受規管的托管機制管理交易對手風險

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Bybit

03 7月, 2026, 10:05 CST

阿聯酋迪拜2026年7月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今天宣布推出銀行三方服務，這是一項受規管的托管解決方案，旨在幫助機構投資者管理交易對手風險，同時可以在Bybit平台上保留全部交易權限。Bybit的銀行三方框架滿足了機構投資者的一項核心需求：在保障抵押品安全的同時，不會影響交易流動性的獲取。

在該框架下，符合資質的機構可以將美元或美國短期國債存入Bybit指定的合作銀行，這些合作方均為成熟的國際銀行機構。這一步驟會搭建起三方服務架構，由Bybit為機構提供獲批的借款能力。隨後機構可以直接將USDT（泰達幣）貸款劃入自身的Bybit統一交易賬戶(UTA)，無需將抵押品轉移至其他托管渠道，即可即刻接入Bybit的交易場景。在整個服務周期內，抵押品始終由第三方機構托管。

Bybit Launches Bank Triparty Service in Partnership, Enabling Institutional Investors to Manage Counterparty Risk with Regulated Custody
Bybit Launches Bank Triparty Service in Partnership, Enabling Institutional Investors to Manage Counterparty Risk with Regulated Custody

通過將抵押品存放於獨立的受規管銀行合作機構，銀行三方服務在保障抵押品安全的同時，徹底消除了交易對手風險。除了更完善的托管架構之外，機構在借款周期內，存放在合作銀行的抵押品還能持續產生收益。與此同時，機構還能釋放出額外的資金，用於在Bybit的現貨、保證金、永續合約及期權市場中進行交易部署。

Bybit銀行三方框架核心亮點：

  • 緩解交易對手風險通過將抵押品存放於獨立的受規管銀行合作機構，將交易對手風險分散至交易所體系之外。
  • 提升資本效率無需轉移或重組抵押品即可即時獲得泰達幣融資，降低相關費用支出，同時避免潛在的流程延誤。
  • 保留資產收益作為抵押品的美國短期國債，在整個借貸周期內可以持續按年化利率產生收益。
  • 對接Bybit統一交易賬戶借入的泰達幣會被直接存入Bybit統一交易賬戶，機構無需調整現有基礎設施，即可將新增流動性部署到Bybit平台的現貨、保證金、永續合約及期權市場中。
  • 審慎的風險參數以美元現金和美國短期國債作為底層支撐，設置更低的抵押質押率。

符合資質的機構客戶可以通過咨詢其專屬的Bybit客戶關系經理啟動入駐流程。如需了解完整的資質要求、抵押品規格、已獲批的合作銀行詳情、風險參數及操作程序，用戶可以訪問《銀行三方服務全新上線：以銀行存管資產為抵押，在 Bybit 輕鬆借貸》。

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Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com

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