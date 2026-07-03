Bybit攜手合作方推出銀行三方服務，助力機構投資者通過受規管的托管機制管理交易對手風險

新聞提供者Bybit
03 7月, 2026, 10:05 CST
阿聯酋迪拜2026年7月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今天宣布推出銀行三方服務，這是一項受規管的托管解決方案，旨在幫助機構投資者管理交易對手風險，同時可以在Bybit平台上保留全部交易權限。Bybit的銀行三方框架滿足了機構投資者的一項核心需求：在保障抵押品安全的同時，不會影響交易流動性的獲取。
在該框架下，符合資質的機構可以將美元或美國短期國債存入Bybit指定的合作銀行，這些合作方均為成熟的國際銀行機構。這一步驟會搭建起三方服務架構，由Bybit為機構提供獲批的借款能力。隨後機構可以直接將USDT（泰達幣）貸款劃入自身的Bybit統一交易賬戶(UTA)，無需將抵押品轉移至其他托管渠道，即可即刻接入Bybit的交易場景。在整個服務周期內，抵押品始終由第三方機構托管。
通過將抵押品存放於獨立的受規管銀行合作機構，銀行三方服務在保障抵押品安全的同時，徹底消除了交易對手風險。除了更完善的托管架構之外，機構在借款周期內，存放在合作銀行的抵押品還能持續產生收益。與此同時，機構還能釋放出額外的資金，用於在Bybit的現貨、保證金、永續合約及期權市場中進行交易部署。
Bybit銀行三方框架核心亮點：
- 緩解交易對手風險：通過將抵押品存放於獨立的受規管銀行合作機構，將交易對手風險分散至交易所體系之外。
- 提升資本效率：無需轉移或重組抵押品即可即時獲得泰達幣融資，降低相關費用支出，同時避免潛在的流程延誤。
- 保留資產收益：作為抵押品的美國短期國債，在整個借貸周期內可以持續按年化利率產生收益。
- 對接Bybit統一交易賬戶：借入的泰達幣會被直接存入Bybit統一交易賬戶，機構無需調整現有基礎設施，即可將新增流動性部署到Bybit平台的現貨、保證金、永續合約及期權市場中。
- 審慎的風險參數：以美元現金和美國短期國債作為底層支撐，設置更低的抵押質押率。
符合資質的機構客戶可以通過咨詢其專屬的Bybit客戶關系經理啟動入駐流程。如需了解完整的資質要求、抵押品規格、已獲批的合作銀行詳情、風險參數及操作程序，用戶可以訪問《銀行三方服務全新上線：以銀行存管資產為抵押，在 Bybit 輕鬆借貸》。
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Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。
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