Bybit推出PWM 2.0，重新定義私人財富管理，為符合條件的VIP客戶放寬准入門檻

PWM 2.0：你的投資組合，由你掌控‌

Bybit PWM於2025年9月推出，憑借定制化策略與穩健表現積累了良好發展勢頭，此前僅面向Bybit平台上數以百計的專屬用戶開放，旗下160餘個投資組合的資產管理總規模累計超過2.39億美元。即便在全球市場普遍面臨逆風的背景下，其兩大熱門策略——USDT（泰達幣）策略與BTC（比特幣）策略，過去60天的年化收益率仍分別達到8.7%和4.9%。

PWM 2.0在此基礎上進一步降低門檻，讓優質財富管理解決方案能夠走向更多用戶。原有的Bybit PWM框架要求用戶必須通過專屬財富經理的咨詢，才能完成投資組合決策，PWM 2.0則打通了這一流程瓶頸，符合條件的VIP2及以上等級Bybit用戶可直接查看PWM面板，在擴大目標用戶覆蓋群體的同時，解決了排隊等待和配置延遲問題。

產品升級亮點：

靈活性： 完成入駐後，客戶現在可以直接從專業精心篩選的投資組合模板中選擇方案，也能在四大產品品類下自主規劃完全定制化的資產配置。

完成入駐後，客戶現在可以直接從專業精心篩選的投資組合模板中選擇方案，也能在四大產品品類下自主規劃完全定制化的資產配置。 全權掌控，毫無妥協‌： PWM 2.0如今支持投資者自主調整持倉，修改配置金額，還能認購範圍廣泛的專屬產品，直接掌控自身投資組合的全部操作。

PWM 2.0如今支持投資者自主調整持倉，修改配置金額，還能認購範圍廣泛的專屬產品，直接掌控自身投資組合的全部操作。 策略更智能，流程無煩惱： 客戶可以在單一的統一投資組合中持有多款產品，無需再分別管理多個獨立的認購渠道。

客戶可以在單一的統一投資組合中持有多款產品，無需再分別管理多個獨立的認購渠道。 實時透明度：配套的PWM面板支持對全倉位的總配置情況、持倉明細及收益表現進行實時追蹤。

Jerry Li, Head of Earn & Wealth Management at Bybit表示：「我們想要打破專業級財富管理的准入壁壘。通過PWM 2.0，Bybit將投資組合的掌控權直接交到客戶手中。Bybit平台的VIP2及以上等級用戶如今可以完全自主掌控資產配置，實時調整操作，按照自身需求管理機構級投資策略，無需漫長等待，也無需經過多層中間環節。我們的客戶此前就要求獲得更便捷的管理權限、更高的靈活性與自主性，我們正是為此推出了PWM 2.0。」

放寬准入門檻，提升靈活性

PWM 2.0推出了更豐富的產品矩陣，適配機構級的風險與收益特徵。產品品類涵蓋：覆蓋套利到智能貝塔策略的私募股權基金（低至高風險）、面向保守型投資者的「輕鬆理財」穩健收益產品（低風險）、包含經典與尊享檔位的固定收益類產品（低風險），以及滿足高風險偏好的雙資產、折價買入等結構化產品（低至高風險）。當前最低投資門檻為25萬枚泰達幣或10枚比特幣。

符合條件的VIP2及以上等級用戶，僅需幾步簡單操作即可使用PWM 2.0：

登錄Bybit平台後，打開PWM面板入口 選擇與自身風險承受能力匹配的專業精選投資組合模板，或選擇「自定義投資組合」從零搭建方案 自主添加或移除指定產品，調整每筆持倉的投資金額 核對投資組合配置情況，確認全部投資條款，通過一筆交易即可完成認購流程

成功完成配置後，用戶即可通過PWM面板，實時查看持倉、資產配置情況，並追蹤投資組合的收益表現‌。

Bybit私人財富管理服務面向高淨值個人與機構投資者，為其提供定制化投資組合方案、多元化資產准入渠道，以及專業的數字資產管理服務‌。

用戶在認購前，應仔細查閱完整的相關產品文檔、風險披露文件及服務條款。如需瞭解Bybit PWM功能、資格要求及潛在限制的全部細節，用戶可以前往Bybit PWM專區查看，或發送郵件至[email protected]進行咨詢。

免責聲明：私人財富管理產品帶有投資風險，並非適合所有投資者。PWM 2.0的服務涉及數字資產、結構化產品與托管安排，會受到市場波動、交易對手風險及監管因素的影響。過往業績並不代表未來收益，Bybit不提供個性化的金融投資建議。

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

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SOURCE Bybit