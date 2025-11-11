Bybit Alpha推薦計畫現已上線：交易手續費返傭高達30%

阿聯酋迪拜 2025年11月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 欣然推出Alpha推薦計畫。用戶邀請好友在 Bybit Alpha 平臺進行交易，即可賺取最高30%的交易手續費作為傭金。

全新返傭機制在受邀用戶滿足具體資格條件後生效。推薦人可根據符合條件的受邀用戶在Bybit Alpha、現貨和衍生品市場的交易活動而獲得傭金。

交易夥伴：建立持久友誼，獲取長期回報

要使推薦人獲得傭金，新用戶必須滿足以下資格要求：

通過推薦連結或邀請碼 註冊

註冊後七天內至少 充值 100 USDT

100 USDT 30天內在現貨、衍生品或Bybit Alpha市場累計交易額達500 USDT以上

滿足上述條件後，系統將自動開始為推薦人計算傭金收益。

該返傭計畫將與Bybit現有的Alpha推薦活動同步開展，後者會根據推薦人及其符合條件的受邀用戶在Alpha平臺上的交易情況向他們發放空投獎勵。

Bybit Alpha ：零摩擦，暢享 Alpha 獎勵

自升級後，全新Bybit Alpha通過無縫體驗和高度敏感的alpha雷達，向交易者提供鏈上機會。

Bybit Alpha 讓交易新興專案的高潛力代幣變得像現貨交易一樣簡單，無需準備新錢包和燃料代幣。該平臺提供：

一鍵鏈上接入 ：使用者可立即開始交易，無需設置外部錢包或準備燃料代幣

：使用者可立即開始交易，無需設置外部錢包或準備燃料代幣 無縫退出 ：交易者可無障礙地將資產轉回其Bybit帳戶

：交易者可無障礙地將資產轉回其Bybit帳戶 高收益潛力代幣：接入具有顯著增長潛力的新興項目

該平臺是探尋Alpha收益的利器，憑藉超短的上幣時間以及獨具特色的熱門代幣篩選器，助力用戶以極低成本追蹤並把握鏈上最新機遇。

具體條款與條件適用。有關參與資格和適用條件的詳細資訊，使用者可訪問：Bybit Alpha推薦傭金：邀請好友，最高享30%傭金回報

參與者可通過個人推薦儀錶板（Bybit-我的推薦）查看推薦效果、追蹤收益情況並管理自身人脈網路。

關於 Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協定建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產託管、多元化的交易市場、直觀的使用者體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

