從交易到財富守護：Bybit Private Wealth Management公佈2025年業績與新年展望

儘管2025年加密貨幣市場波動顯著，但 Bybit PWM 的多元化策略在2025年全年各類策略中都取得了穩定成果：

業績最佳的基金： 年化收益率20.30%（基於USDT的高收益策略）

年化收益率20.30%（基於USDT的高收益策略）

基於 USDT的策略： 平均年化收益率9.61%

平均年化收益率9.61%

基於比特幣(BTC)的策略：平均年化收益率4.54%

從「高利率平台期」到流動性回歸

Bybit PWM年度報告還深入剖析了2025年充滿挑戰的宏觀經濟框架。塑造該年度市場格局的關鍵動態包括：央行持續收緊政策、監管發展波動不定，以及機構投資者有選擇性的採納 -- 他們更青睞成熟的協議和擁有良好歷史記錄的創收策略。

儘管面臨重重阻力，Bybit PWM的Delta中性套利策略表現得尤為堅韌，在市場嚴重下行期間表現出強大的逆週期特性。

展望未來，分析師預期市場環境可能出現轉變，預示著2026年傳統與數字資產市場的流動性狀況或將得到改善。2026年，機構投資者參與度提高、關鍵司法管轄區監管清晰度增強，以及與加密貨幣掛鉤的金融產品創新，都有可能成為現實。

Jerry Li, Head of Financial Products & Wealth Management at Bybit表示：「步入2026年，我們正調整客戶投資組合，以期從預期的市場流動性回歸中獲益。在2025年充滿挑戰的市場環境中，我們所秉持的嚴謹策略讓客戶受益匪淺，隨著宏觀條件可能改善，我們也將把握上升機遇。」

關於Bybit Private Wealth Management

Bybit PWM為財富積累者提供專屬定制解決方案，包括：

根據客戶風險承受能力和目標量身定制的投資策略

專業的資產配置與主動風險管理

精選私募基金准入渠道及機構級基礎設施

專屬客戶關係管理與市場專業知識

Bybit PWM將深厚的加密貨幣市場知識與成熟的投資組合管理專長相結合，助力客戶在市場週期中實現數字財富的增長、保值和多元化。有意探索Bybit私人財富管理服務的合格投資者可訪問： Bybit Private Wealth Management

#Bybit / #CryptoArk / #IMakeIt

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

更多信息請訪問 Bybit Press

媒體垂詢，請聯繫： [email protected]

如需瞭解最新信息，請關注Bybit社群和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit