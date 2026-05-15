Bybit RFQ平台接入Orbit Markets 提升機構期權流動性

阿聯酋迪拜2026年5月14日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣布，通過其報價請求(RFQ)系統，與專注於數字資產期權的頭部機構流動性提供商Orbit Markets達成集成合作。此次合作將強化Bybit的機構級交易基礎設施，彰顯其為資深交易者提供優質流動性與高效執行服務的承諾。

通過本次集成，Bybit用戶現可直接在平台RFQ流程中獲得Orbit Markets提供的深度機構流動性。交易者如今無需離開Bybit平台，即可針對大額交易與定制化期權結構，無縫請求並獲取具備競爭力且可直接成交的報價。

該精簡流程消除了基礎設施層面的交易摩擦，為追求機構級定價與交易規模的交易者提升了交易執行效率。通過此次整合，交易者可享受更窄的買賣價差、更高效率的大額名義交易執行，以及適配複雜對沖與交易策略的定制化期權結構。

Bybit機構與企業業務負責人Yoyee Wang表示：「我們很高興歡迎Orbit Markets加入Bybit RFQ平台，為機構及專業交易者帶來更豐富的流動性、更充分的市場競爭與更優質的交易執行體驗。」

Orbit Markets首席技術官Tianjiao Sun表示：「我們多年來始終是Bybit平台上最活躍的流動性提供商之一。此次通過RFQ系統合作，很高興能為Bybit帶來全新層級的流動性深度與交易執行品質。」

除RFQ渠道外，Orbit Markets同樣深度參與集中限價訂單簿，為數千種期權合約提供持續雙向流動性。截至目前，Orbit Markets年內促成的名義交易量已超500億美元，在全球多家交易所占據市場份額榜首。

本次合作體現了全球頭部加密期權交易平台與業內領先的加密期權機構流動性提供商，共同為機構參與者打造頂級交易基礎設施的一致目標。

Bybit持續強化機構服務能力，提供先進的交易工具、穩健的安全架構與透明的儲備管理機制。平台全球用戶超8000萬，憑借安全的資產托管與創新的市場解決方案樹立行業口碑，為傳統金融與數字資產市場搭建橋梁，助力機構與零售交易者從容參與加密市場。

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球超8000萬用戶。公司成立於2018年，旨在為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與頭部區塊鏈協議建立戰略合作伙伴關系，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

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